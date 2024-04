I deliri di Zilliacus e Giaccherini and friends

Dal “nuovo entusiasmante piano” per l’Inter dell’uomo d’affari finlandese alle opinioni argute del trio di Dazn, le perle del weekend pasquale appena passato

Il weekend pasquale ci ha regalato qualche perla a cui avremmo faticato a credere se non l’avessimo lette coi nostri occhi e ascoltate con le nostre orecchie.

Le pirlat… Ehm perle più effervescenti ci sono arrivate da Thomas Zilliacus, da mesi ormai caduto nel ridicolo, e dal magico trio di Dazn formato da Giaccherini, Matri e Behrami. Quest’ultimo ci è sempre sembrato il più lucido del gruppo, ma si sa che chi pratica lo zoppo…

Le abbiamo definito perle per non usare un’altra parola, però per rendere meglio l’idea meglio catalogare le uscite dei quattri come dei veri e propri deliri. Quelli di Zilliacus ci sembravano insuperabili: “Presto, in un’intervista esclusiva con uno dei principali media italiani, presenterò un nuovo entusiasmante piano che: a. Trasformerà l’Inter in un club redditizio, capace di vincere ogni anno Scudetto e Champions League, b. Riunirà i tifosi dell’Inter da tutto il mondo e permetterà ai tifosi della Curva Nord di guadagnare denaro, c. Darà voce ai tifosi nelle questioni strategiche del club. Rimani sintonizzato!”.

I will soon, in an exclusive interview with a leading Italian media outlet, present an exciting new plan that: a. Will turn Inter into a profitable club that can win the Scudetto and the Champion’s League every year, b. Will bring Inter fans from around the world together and… — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) April 1, 2024

“Trasformerà l’Inter in un club redditizio, capace di vincere ogni anno Scudetto e Champions League”. Nemmeno lo sceicco del City o quello del PSG può garantire – non diciamo lo Scudetto – ma la vittoria della Champions ogni anno. Vette altissime dell’uomo d’affari finlandese, che se vuole farsi pubblicità sta sbagliando su tutta la linea. Poi promette soldi alla Curva Nord, come se già non li stesse facendo. Evidentemente non ha letto le recenti inchieste: “Riunirà i tifosi dell’Inter da tutto il mondo e permetterà ai tifosi della Curva Nord di guadagnare denaro”. Infine: “Darà voce ai tifosi nelle questioni strategiche del club”. Azionariato popolare, roba più vecchia di noi e lui messi assieme.

Giaccherini, Matri e Behrami battono Zilliacus

Ma i deliri di Zilliacus arrivano dopo e non sono all’altezza di quelli dei sopracitati Giaccherini, Matri e Behrami. Studio di Dazn, post Fiorentina-Milan 1-2, parte Giaccherini: “L’Inter ormai è proiettata con la testa alla stracittadina, considerato che è uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions. Una sconfitta nel derby potrebbe rendere la stagione un po’ più amara in attesa dello Scudetto“.

Per l’ex centrocampista non è importante vincere il campionato, piuttosto quando. E se l’Inter non dovesse conquistarlo nel derby del 22 aprile, be’ mi sa che Inzaghi potrebbe anche rischiare l’esonero. Gli altri due moschettieri intervengono poi a gamba tesa, uno pensa per dire qualcosa di intelligente. O per dire a Giaccherini, “ma che ca**o stai a di’”. Invece no, la classica toppa peggio del buco: “La vittoria dell’Europa League da parte del Milan, potrebbe rendere più amara la conquista dello Scudetto dell’Inter. Più del derby vinto”. È tutto dal fantastico mondo di Dazn.