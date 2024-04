Inter da record: è accaduto solo un’altra volta

La formazione di Simone Inzaghi, lo scorso lunedì sera di scena al ‘Meazza’ contro l’Empoli, sta letteralmente dominando il campionato di Serie A. Già 14 i punti di distacco dal Milan

La prima e la seconda stagione trascorsa dall’ex allenatore biancoceleste alla guida dell’Inter hanno inevitabilmente insegnato qualcosa non soltanto al tecnico piacentino, ma all’intero contesto squadra. Lautaro e compagni, a partire dall’agosto scorso, avevano infatti già deciso di non commettere più gli stessi errori presentatisi prima nella regular season 2021-22 e poi in quella successiva, terminate rispettivamente dai nerazzurri con un secondo e un terzo posto.

L’ultimo Scudetto vinto dal Milan ha, di fatto, lasciato grande amaro in bocca in casa Inter, ragion per cui la formazione di Simone Inzaghi ha deciso di incominciare quest’altra stagione con un piglio ben diverso rispetto alle altre. Già 79 i punti conquistati in campionato dal club meneghino, ora a +14 proprio sui rossoneri. Con 73 gol realizzati e appena 14 reti subite, l’Inter vanta inoltre il miglior attacco e la miglior difesa nei top 5 campionati europei. 25, invece, le vittorie fatte registrare dalla formazione vicecampione d’Europa in carica in queste prime 30 giornate, aspetto che si era verificato una sola ed unica volta nell’intera storia del club di ‘Viale della Liberazione’.

Inter, 25 vittorie nelle prime 30 giornate di campionato: era accaduto soltanto nel 2007

Grazie al successo ottenuto in mura amiche lo scorso lunedì sera contro l’Empoli di Davide Nicola, l’Inter è riuscita a far registrare almeno 25 vittorie nelle prime 30 giornate di campionato disputate, dato prima d’ora raccolto dai nerazzurri in una sola ed unica circostanza.

Ricorreva infatti la stagione 2006-07, quando alla guida tecnica del club meneghino vi era ancora Roberto Mancini, allenatore rimasto a sedere sulla panchina nerazzurra in due periodi differenti, dapprima dal 2004 a 2008 e successivamente dal 2014 al 2016. In che maniera si concluse quella stagione? Manco a dirlo, visto l’impressionante rullino di marcia tenuto dall’Inter, proprio il club di ‘Viale della Liberazione’ fu in grado di proclamarsi Campione d’Italia per la 15esima volta nella sua storia. Ora, a distanza di diciassette anni, i nerazzurri hanno invece la possibilità di impossessarsi della seconda stella.