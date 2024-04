Addio Zhang all’Inter: spunta un indizio pesantissimo

Il presidente nerazzurro potrebbe non essere presente alla festa Scudetto e il suo futuro è ancora da decidere, intanto rientrano tre calciatori dai rispettivi infortuni

Prima di lasciare spazio alle partite contro Cagliari e Milan, quest’ultima designata potenziale finestra per la vittoria anticipata del tanto sognato Scudetto, l’Inter dovrà fare capolino ad Udine il prossimo weekend per affrontare i bianconeri di Gabriele Cioffi in un match aperto e non senza insidie.

La speranza è che possa comunque arrivare il massimo risultato, l’ennesimo di una lunghissima fila di risultati consecutivi raggiunti finora, per avvicinarsi sempre più all’obiettivo finale. Al fine di adempiere a tale compito, Simone Inzaghi potrà finalmente dire di esser felice del rientro di alcune pedine rimaste fuori dai giochi di campionato più o meno a lungo, a seconda dei casi.

Quello di maggiore rilevanza riguarda Marko Arnautovic, rivisto in gruppo nel corso della sessione odierna di allenamento sui campetti di Appiano Gentile dopo aver smaltito completamente l’acciacco muscolare contro la sua ex squadra Bologna. Buone notizie anche per Juan Cuadrado, finito ai margini del progetto per via delle continue ricadute dettate dal problema tendineo alla caviglia che lo aveva costretto all’intervento chirurgico negli scorsi mesi. Al suo posto è stato prelevato precauzionalmente Tajon Buchanan ma era comunque previsto che il collega di reparto colombiano potesse fare ritorno in una fascia temporale simile, a cavallo fra la fine di marzo e gli inizi di aprile. Per lui si tratta in ogni caso dei primi riavvicinamenti al gruppo e non è stata presa in considerazione una sua messa in campo contro l’Udinese, almeno per il momento.

Oltre ai due, si rivede anche Stefan de Vrij rimasto indietro anch’egli per un infortunio e vicino al pieno smaltimento delle ultime fasi di recupero atletico. Salvo diverse indicazioni, anche l’olandese dovrebbe partire alla volta del capoluogo friulano con il resto del gruppo nerazzurro.

Tanti rientri ma Zhang è ancora lontano, potrebbe saltare la festa Scudetto

Pesa invece ancora e non poco l’assenza del presidente Steven Zhang nelle tribune dei vari stadi entro le cui mura l’Inter ha giocato fino a questo momento, San Siro compreso.

L’imprenditore cinese è infatti ancora fermo in madrepatria per sbrigare affari relativi soprattutto alla gestione Suning e di riflesso, anche per quel che concerne strettamente il suo futuro a capo del club nerazzurro di Viale della Liberazione. Al momento non sarebbero ancora trapelati dettagli utili a comprendere a fondo la decisione finale di Zhang nei rapporti con Oaktree per lo slittamento della data di scadenza del prestito.

Nel mare d’incertezza spunta anche il dettaglio che lascerebbe presagire ad un lento allontanamento del presidente dalle questioni societarie in presenza. Stando a quanto riportato da ‘calciomercato.it’, non dovrebbe infatti essere a Milano in occasione dell’ultimo derby stagionale contro il Milan. Proprio quello che potrebbe regalare all’Inter la festa Scudetto tanto attesa.