Dal Chelsea all’Inter: si può chiudere a 15 milioni

Possibile proposta dei ‘Blues’ in arrivo in casa nerazzurra. Svelato lo scenario che potrebbe finire per prendere quota in vista dell’estate, di mezzo anche il Real Madrid

S’ha da considerarsi più che positiva la stagione disputata sinora dall’Inter, club uscito sì prematuramente dalla Coppa Italia, oltre che dalla Champions League, ma che al contempo sta viaggiando a ritmi impressionanti in campionato.

Già 79 i punti collezionati dai nerazzurri in queste prime 30 giornate, con la formazione di Simone Inzaghi che vanta non soltanto il miglior attacco e la miglior difesa in Italia, ma addirittura nei top 5 campionati europei. Gran parte del merito va dato sicuramente alla retroguardia del club meneghino, presieduta da Yann Sommer, estremo difensore di attuale proprietà dell’Inter che ha come suo secondo Emil Audero.

La volontà del club meneghino, proprio come riportato da Interlive.it in data 26 febbraio, è quella di provare a ottenere un nuovo sì da parte della Sampdoria per un nuovo prestito del classe ’97. In alternativa, i nerazzurri proveranno a far proprio Bento, portiere valutato sui 15-20 milioni di euro e quest’oggi a difesa dei colori dell’Athletico Paranaense che tanto piace a Marotta e Ausilio per il ruolo di vice Sommer (con quest’ultimo legato all’Inter da un accordo valido fino al 2026). In quel caso, l’estremo difensore brasiliano finirebbe per svolgere per un anno la mansione di secondo portiere per poi raccogliere l’eredità dello svizzero nella stagione successiva.

Attenzione però. Perché c’è un’altra situazione in cui potrebbe finire per trovarsi coinvolta la formazione vicecampione d’Europa in carica e riguarda in questo caso Kepa Arrizabalaga, passato in estate in prestito dal Chelsea al Real Madrid e destinato a far rientro in Inghilterra tra soli pochi mesi.

Il Real Madrid non riscatterà Kepa: lo spagnolo potrebbe venir proposto all’Inter in estate

La formazione attualmente guidata da Carlo Ancelotti, che ha accolto nella passata estate a titolo temporaneo Kepa Arrizabalaga dopo il grave infortunio rimediato da Thibaut Courtois, ha deciso di non ricattare l’estremo difensore di nazionalità spagnola, che così facendo rientrerà in Inghilterra in estate.

Complice l’accordo valido sino a giugno 2025 e la volontà nutrita da parte dei ‘Blues’ (intenzionati a puntare su altri portieri piuttosto che sul classe ’94), l’ex Atheltic Bilbao – oggigiorno valutato sui 15-20 milioni di euro – potrebbe così finire per separarsi dal club attualmente guidato da Mauricio Pochettino già in estate. Gli agenti di Kepa, in quel caso, potrebbero anche finire per proporre il proprio assistito all’Inter, società che ha in mente altre idee per la propria porta.

Nel frattempo, quotate a zero le possibilità di vedere Kepa (che ricordiamo essere il portiere più pagato di sempre nella storia del calcio, venuto a costare alla formazione inglese 80 milioni di euro) far fronte a un nuovo prestito, proprio per via del contratto in scadenza tra poco più di un anno col Chelsea.