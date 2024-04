ESCLUSIVO | A Milano per un provino con l’Inter: la storia assurda di Takaoka

Takaoka è una giovanissima e talentuosa punta giapponese. Il sogno Inter è svanito subito

Si chiama Rento Takaoka ed è un calciatore giapponese di 17 annic he, come raccolto in esclusiva da Interlive.it, si trova a Milano insieme al suo agente. Anche lui giapponese.

Takaoka e il suo agente sono atterrati a Milano, dove resteranno fino a domani, perché un’agenzia importante gli aveva garantito un incontro, e probabilmente anche un provino con l’Inter. Una volta a Milano, però, hanno scoperto che non ci sarà alcun incontro, tantomeno un provino con il club nerazzurro. E cosi a spese loro, confidando quantomeno in un rimborso da parte della suddetta agenzia, stanno trascorrendo queste ore infinite tra albergo e passeggiata in città, naturalmente incavolati neri per la fregatura presa.

Ripartiranno domani, destinazione Inghilterra dove Takaoka – una punta piccola di statura molto promettente che ha vinto da protagonista l’ultima Coppa d’Asia U17 – effettuerà un test con il Southampton. Magari con l’amaro in bocca per il sogno Inter sfumato.