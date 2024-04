Un altro colpo dal Napoli: “Marotta si è mosso con l’entourage”

Non solo Zielinski, l’Inter proverà a far suo in estate anche un altro calciatore di attuale proprietà della formazione campana. Il nome è uno di quelli importanti

In vista della prossima stagione, il club meneghino ha già prenotato due importanti affari di mercato. Trattasi di Mehdi Taremi, rimasto a sedere in panchina nelle ultime uscite a cui ha preso parte il Porto, e Piotr Zielinski.

Il centrocampista legato al Napoli a mezzo di un accordo valido sino al prossimo giugno si accaserà infatti ai nerazzurri grazie a un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro a stagione. Non solo, l’AD Beppe Marotta starebbe infatti pensando di mettere a segno un altro grande colpo, anche in questo caso a discapito della società attualmente presieduta da Aurelio De Laurentiis. Trattasi, in tal senso, di Giovanni Di Lorenzo, attuale Capitano della formazione ‘partenopea’ con all’attivo 2 gol e 7 assist in questa prima parte e mezzo di stagione.

L’Inter pensa a Di Lorenzo per il dopo Dumfries: ecco come stanno le cose

Complice l’accordo di Denzel Dumfries in scadenza a giugno 2025, con l’olandese che potrebbe così finire per lasciare Appiano in estate, l’Inter avrebbe incominciato a sondare il terreno per Giovanni Di Lorenzo.

A sganciare la bomba Valter De Maggio, direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ che ha speso queste parole sulla questione: “Zielinski potrebbe non essere l’unico calciatore ad andare all’Inter. I nerazzurri vogliono a tutti i costi anche Di Lorenzo. Marotta s’è già mosso con l’entourage del calciatore”. Dichiarazioni, queste, inequivocabili e che a questo punto mettono in evidenza una sola ed unica cosa, il fatto che il club meneghino abbia posto in sostanza il nome del classe ’93 in cima alla lista dei propri desideri.

L’intenzione dell’attuale Amministratore Delegato nerazzurro è, evidentemente, quella di continuare a puntare su uno zoccolo duro italiano, proprio come già fatto in passato alla Juventus e quest’oggi composto dai nazionali Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco.

Chissà, però, che non possa trattarsi di un’eventuale mossa mediatica nata per volontà del procuratore di Di Lorenzo, con l’ex Empoli legato quest’oggi al Napoli da un accordo valido sino a giugno 2028. Una situazione, questa, che rende ancor più difficoltosa, per non dire impossibile, questa eventuale operazione di mercato. Oggigiorno, infatti, filtra grande nervosismo tra la dirigenza dell’Inter e quella ‘partenopea’, complice naturalmente il trasferimento di Piotr Zielinski in programma ad Appiano nella prossima estate, per giunta a parametro zero.