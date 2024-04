Operazione ‘alla Onana’: 70 milioni nelle casse dell’Inter

Marotta e Ausilio pronti al grande sacrificio, svelato l’affare che può finire per concretizzarsi in estate

Al di là di chi ci sarà al timone societario del club meneghino tra Steven Zhang, Oaktree o un qualsiasi altro fondo a partire dal finale di maggio, con la nota società statunitense specializzata in strategie di investimento che nel frattempo è sempre più vicina a raggiungere un nuovo accordo per il rifinanziamento del prestito con l’imprenditore 32enne originario di Nanchino, l’Inter sarà obbligata a far registrare nella prossima estate un’altra importante operazione in uscita, così come già accaduto in passato con Hakimi, Lukaku e Onana del resto.

La premessa fatta in giornata dall’attuale patron del club di ‘Viale della Liberazione’ è infatti una sola, quella che venga rispettato un equilibrio tra entrate e uscite. A questo punto viene da chiedersi: quale potrebbe essere, a questo punto, il grande sacrificio compiuto dai nerazzurri? Non solo Dumfries, ora valutato sui 25-30 milioni di euro proprio per via dell’accordo in scadenza a giugno 2025, un altro che potrebbe finire per abbandonare di punto in bianco Milano è proprio Marcus Thuram, sbarcato ad Appiano soltanto un anno fa.

Thuram come Onana: l’attaccante francese può finire per separarsi dai nerazzurri dopo una sola stagione

Potrebbe essere Marcus Thuram il prossimo e grande sacrificio economico dell’Inter, club per forza di cose obbligato a dover autofinanziarsi anche il mercato estivo che verrà.

L’attaccante francese, accasatosi meno di un anno fa alla formazione di Simone Inzaghi a parametro zero, ha già messo a registro 12 gol e 11 assist in questa prima parte e mezzo di stagione. Numeri, questi, che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, in Premier League in particolar modo.

Corsa, rapidità, velocità nell’attaccare gli spazi e un grande senso del gol. Queste le maggiori caratteristiche messe in evidenza da Thuram, che al pari di Phil Foden è uno dei pochissimi calciatori presenti in Europa ad essere riuscito a mettere a referto in stagione almeno 10 reti e 10 assist.

L’Inter, sostanzialmente, ha concluso un vero e proprio affare di mercato con l’ingaggio dell’ex Borussia M’Gladbach, legato a sua volta al club meneghino da una clausola rescissoria da 95 milioni di euro. Nonostante questo, però, le strade del classe ’97 e quella del club attualmente presieduto da Steven Zhang potrebbero finire per separarsi nella prossima estate anche difronte a un’offerta sui 60-70 milioni di euro.