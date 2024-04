Udinese-Inter, ora l’emergenza è totale: ko altri due attaccanti

Il match tra la squadra di Cioffi e quella di Inzaghi si disputerà lunedì prossimo al ‘Bluenergy Stadium’ e sarà valevole per la 31esima giornata di Serie A

Mancano tre giorni alla sfida tra Udinese e Inter in programma al ‘Bluenergy Stadium’ e valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Inzaghi non intende alzare il piede dall’acceleratore, per chiudere il più presto la pratica Scudetto – magari nel derby col Milan del 22 aprile – la sua Inter deve mettere in cascina altri punti. Così a Udine andrà in campo l’undici migliore.

Il tecnico nerazzurro potrebbe quindi confermare in blocco la formazione schierata dall’inizio lunedì scorso contro l’Empoli. Formazione che includeva, non a caso, tutti i titolarissimi fatta eccezione per Sommer che non è stato rischiato dopo il recupero lampo dall’infortunio alla caviglia. Il portiere svizzero tornerà titolare proprio contro la squadra di Cioffi, in piena lotta per non retrocedere in B. I bianconeri sono quattordicesimi, appena tre punti sopra però l’Empoli terz’ultimo. Samardzic e soci non vincono dall’11 marzo scorso, 2-1 all’Olimpico contro la Lazio, mentre un successo in casa manca addirittura dal 30 dicembre. La ‘vittima’ di allora fu illustre, ovvero il Bologna di Thiago Motta, sconfitto con un sonoro 3-0.

Per il match con l’Inter, Cioffi è in emergenza totale nel reparto avanzato. Il bomber titolare, ossia Lucca, è indisponibile causa squalifica. Al di là del lungodegente Deulofeu, saranno out contro Lautaro e compagni pure Davis, il quale è alle prese con un problema al polpaccio, e Brenner. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il brasiliano è stato costretto a tornare in Brasile per gravi problemi familiari. Quindi di fianco a Thauvin agirà per forza di cose Success, quest’anno ancora a secco di gol.