Dalla Spagna: Marotta sorpassa il Barcellona, nuovo colpo a zero

Inter avanti nei colloqui col calciatore rispetto ai blaugrana. Possibile beffa in arrivo per i catalani sul mercato

La formazione di Simone Inzaghi, ora a +14 sul Milan e quindi sempre più vicina alla seconda stella, ha già prenotato due importanti colpi di mercato in vista della prossima stagione. Trattasi, infatti, di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

Il club meneghino accoglierà entrambi a parametro zero in estate, complici i rispettivi accordi in scadenza con Porto e Napoli. L’attaccante iraniano si accaserà ai nerazzurri a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro a stagione. Stesso e identico tipo di discorso per l’ex Empoli, prossimo a mettere piede in quel di Appiano grazie a un accordo triennale – anche in questo caso con opzione – sui 5-5,5 milioni di euro netti all’anno, diventando così uno dei più pagati dell’intera rosa quest’oggi a disposizione del tecnico piacentino.

Non solo, Marotta e Ausilio stanno pensando di mettere a segno un altro importante affare a titolo gratuito. Il nome è quello di Mario Hermoso, difensore legato all’Atletico Madrid da un accordo che scadrà nel prossimo giugno e che viaggia quindi sempre più spedito verso l’addio dalla squadra guidata da Diego Simeone. Il classe ’95, che tanto piace ai nerazzurri, è finito nelle scorse settimane anche nel mirino di Juventus e Barcellona ma, facendo riferimento alle notizie provenienti dalla Spagna, chi è in questo momento avanti nei colloqui per l’ex Espanyol è proprio l’Inter.

Inter in pole per Hermoso: possibile beffa in arrivo per il Barcellona

La formazione vicecampione d’Europa in carica, che ha posto il nome di Mario Hermoso in cima alla lista dei propri desideri già da un bel po’ di tempo, si è portata avanti nei colloqui per il calciatore rispetto al Barcellona. A riferirlo il portale iberico ‘El Nacional’.

Già 36 i gettoni raccolti in questa prima parte e mezzo di stagione dal classe ’95, impreziositi inoltre da 2 reti e 1 assist. L’ex Espanyol, che tanto piace ai nerazzurri per esperienza oltre che per la sua duttilità, è un profilo seguito anche dalla Juventus e, per l’appunto, dagli stessi ‘blaugrana’, che a loro volta rischiano di dover dire seriamente addio al centrale 28enne, perfettamente in grado di agire anche da terzino. Hermoso può quindi finire per diventare un nuovo giocatore dell’Inter in estate. Un’ipotesi, questa, in realtà accennatavi già in data 2 luglio 2023 da Interlive.it.