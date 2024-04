Pavard via dopo un anno, l’offerta che fa vacillare l’Inter

Il difensore francese, protagonista di una prima parte e mezzo di stagione esaltante coi nerazzurri, potrebbe finire per lasciare Milano già in estate. Svelato il principale pericolo

Benjamin Pavard, approdato soltanto qualche mese fa ad Appiano per un’operazione sui 30 milioni di euro (diventando così l’acquisto più oneroso messo a segno in Serie A in quella determinata finestra di calciomercato), è riuscito a entrare sin da subito nel cuore dei tifosi interisti.

Il difensore francese, alla sua prima esperienza in Italia, ha infatti dimostrato sin dal primo giorno di tenerci particolarmente alla causa interista. Pochi, pochissimi gli errori da segnalare all’indirizzo del classe ’96, ritenuto giustamente colpevole sull’errore che regalato il momentaneo 1-1 all’Atletico Madrid durante il match valevole per gli ottavi di finale di ritorno, ma in grado di riscattarsi subito dopo con un grande salvataggio compiuto a pochi passi dalla porta difesa da Sommer.

Già 26 i gettoni stagionali raccolti dall’ex Bayern Monaco, infortunatosi gravemente durante Atalanta-Inter dello scorso 4 novembre e andato qualche istante dopo a esultare al fianco dei propri compagni di squadra dopo la rete realizzata su calcio di rigore da Hakan Calhanoglu, altro gesto con cui il diretto interessato si è conquistato la totale fiducia da parte dell’intera tifoseria nerazzurra.

Pavard – che ha recentemente ammesso di trovarsi perfettamente nel ruolo di braccetto di destra – potrebbe però, a suo malgrado, anche finire per lasciare l’Inter dopo un solo anno. Di mezzo la precaria situazione economica con cui continua a trovarsi alle prese la società attualmente presieduta da Steven Zhang.

Pericolo Premier per Pavard: l’Inter valuta il francese sui 50 milioni

S’ha da considerarsi più che positiva la stagione compiuta sinora da Benjamin Pavard, che non ha ancora trovato il suo primo gol in maglia Inter ma a sua volta in grado di fornire due assist al cospetto della formazione di Simone Inzaghi.

Il centrale francese è infatti riuscito a consacrarsi come uno dei migliori elementi a disposizione del tecnico piacentino, confermando così le aspettative iniziali e in grado anche di far dimenticare uno come Milan Skriniar, lasciatosi sì in malo modo col club di ‘Viale della Liberazione’ ma in grado di far vedere, negli anni, ottime cose quando ancora a difesa dei colori nerazzurri. L’aspetto negativo, però, è un altro.

Di fronte a un’offerta importante, anche un pilastro come Pavard può finire per dire addio all’Inter, seppur dopo un solo anno. I nerazzurri, oggigiorno, valutano il classe ’96 almeno 50 milioni di euro. Quale, a questo punto, il maggior pericolo? La Premier League, campionato in cui militano diverse ed importanti società che potrebbero finire per riporre in estate sul tavolo dell’Inter un’offerta importante per l’ex Bayern Monaco.