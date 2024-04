Addio Inter e firma col Milan: Loftus-Cheek è la ‘chiave’

Il centrocampista inglese, autore di una super stagione, potrebbe finire per finanziare una super operazione in estate che in quel caso lascerebbe grande amaro in bocca in casa nerazzurra

Christian Pulisic a parte, è Ruben Loftus-Cheek l’uomo in più del Milan in questa stagione. Il classe ’96, approdato a Milano nella passata estate per circa 16 milioni di euro più 4 di bonus, sta infatti continuando a fornire prestazioni da urlo.

L’ultima rete messa a segno dal forte centrocampista inglese, assente per squalifica nell’ultimo turno contro il Lecce, risale non per nulla alla sfida giocatasi al ‘Franchi’ contro la Fiorentina nel weekend precedente, con l’ex Chelsea in grado a quel punto di raggiungere la doppia cifra nel finale di marzo, tutto questo senza neppure essere un attaccante.

Ammontano, per l’appunto, già a 10 le reti messe a registro in questa prima parte di stagione dall’attuale numero 8 rossonero, che può finire per separarsi dalla formazione di Stefano Pioli dopo un solo anno qualora dalle parti di Milanello arrivasse una vera e propria offerta irrinunciabile. Chi, in quel caso, potrebbe finire per raccogliere l’eredità dello stesso Loftus-Cheek? Forse forse un certo Lazar Samardzic, promesso sposo dell’Inter nella passata estate.

Via Loftus-Cheek, dentro Samardzic: il Milan può provare a prendersi così la vendetta sull’Inter

I grandi numeri messi in mostra da Ruben Loftus-Cheek hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, a maggior ragione in Inghilterra e in Arabia Saudita.

Il classe ’96, in passato frenato da innumerevoli guai fisici quando ancora in forza al Chelsea, ha infatti dimostrato di trovarsi perfettamente con gli standard del campionato di Serie A. Ne è consapevole di questo anche il tecnico Stefano Pioli, affidatosi praticamente sempre al centrocampista 28enne, che potrebbe finire per separarsi in estate dai rossoneri proprio per via dell’alto rendimento riservato in questa stagione.

Quello di Lazar Samardzic, a quel punto, il nome su cui può finire per virare il Milan. Un’eventuale mossa di mercato, questa, che potrebbe costare carissimo all’Inter, club che all’incirca un anno fa è stato letteralmente ad un passo dall’acquisto del giovane fantasista classe ’02, rimasto poi a Udine anche in quest’annata (verosimilmente la sua ultima in bianconero) dopo alcune problematiche riscontrate assieme ai nerazzurri lato ingaggio.

Ricordiamo, inoltre, che l’ex Lipsia aveva già svolto le visite mediche per conto del club meneghino. Saltato, a quel punto, anche il passaggio di Giovanni Fabbian in bianconero, trasferitosi in seguito al Bologna per appena 5 milioni di euro, con l’Inter che ha la possibilità di tornare a mettere le mani sul ragazzo a partire dal 2025 grazie a una clausola da 15 milioni di euro.