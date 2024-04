Dall’Inter al Milan, ma spunta il Barcellona: affare da 40 milioni

I ‘blaugrana’ rischiano di mettere ko con una sola mossa entrambe le cugine milanesi. Svelato l’affare di mercato che può finire per concludersi in estate

Chi in un modo e chi in un altro, Inter e Milan stanno proseguendo la propria marcia in campionato. 79, al momento, i punti collezionati dalla formazione di Simone Inzaghi, ora a +14 sulla banda di Stefano Pioli, a sua volta con sei lunghezze di vantaggio sulla Juventus, ferma in terza posizione.

Venticinque le vittorie messe a registro dai nerazzurri in queste prime trenta giornate, dato che era stato fatto registrare una sola volta nell’intera storia del club meneghino, precisamente nella stagione 2006-07. Il club di ‘Viale della Liberazione’, sempre più vicino alla conquista della seconda stella, nel frattempo ha già prenotato un importante affare di mercato, quello di Piotr Zielinski, centrocampista di attuale proprietà del Napoli che a giugno dirà addio a parametro zero ai ‘partenopei’ proprio per prendere direzione Milano (e lo stesso farà Mehdi Taremi, futuro attaccante dell’Inter rimasto a sedere in panchina nelle ultime uscite a cui ha preso parte il Porto).

Sostanzialmente, con l’ingaggio del polacco, la mediana nerazzurra s’ha già da considerarsi completata all’80%, ragion per cui non è più necessario che Marotta e Ausilio vadano a chiudere per un nuovo centrocampista. In tal senso, il nome spuntato in casa Inter negli scorsi mesi, è quello di Khephren Thuram, fratello minore di Marcus che tanto piace dalle parti di Appiano, così come in casa Milan del resto. A farla franca, però, potrebbe essere proprio il Barcellona.

Barcellona forte su Khephren Thuram: i ‘blaugrana’ vogliono provare a chiudere, Inter fuori dalla corsa

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato provenienti dalla Francia, il Barcellona ha intenzione di provare a far proprio Khephren Thuram in vista dell’estate.

Il centrocampista francese, che tanto piace a Inter e Milan, ha un accordo che lo lega al Nizza (da sempre bottega cara) sino a giugno 2025, ragion per cui il giovane classe ’01 potrebbe finire per dire addio ai rossoneri di Francia tra soli pochi mesi. I nerazzurri però, ora coperti in mediana, sono impossibilitati a chiudere per questa operazione di mercato, anche e soprattutto per via dei costi che comporterebbe questo eventuale affare di mercato – con Thuram Jr attualmente valutato sui 30-40 milioni di euro – e così a poter mettere la freccia sulla formazione di Stefano Pioli sono proprio i ‘blaugrana’.

Un’ipotesi, questa, in verità svelata in anteprima da Interlive.it in data 27 novembre 2023, dopo la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la lesione associata al menisco esterno rimediate da Gavi in Nazionale.