De Laurentiis si vendica: doppio sgarbo all’Inter

Altro che Zielinski, il patron della formazione campana potrebbe finire per mettere al tappeto i nerazzurri sul mercato in questo modo

Piotr Zielinski è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Inter a partire dal prossimo luglio, momento in cui cesserà di avere validità l’accordo del centrocampista polacco col Napoli, col classe ’94 a sua volta legato a questi colori sino al 30 giugno.

Così facendo, quindi, l’ex Empoli si accaserà ai nerazzurri grazie a un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro a stagione, diventando a quel punto uno dei più pagati dell’intera rosa. Un affare di mercato, questo, che lascia grande amaro in bocca in casa Napoli, club costretto a dover rinunciare a uno dei migliori giocatori oggigiorno presenti dalle parti di Castel Volturno, per giunta a parametro zero. La sensazione, dunque, è quella che il presidente dei ‘partenopei’, Aurelio De Laurentiis, possa finire per escogitare un piano per vendicarsi sui nerazzurri, col club meneghino ora particolarmente attento alla situazione di Albert Gudmundsson, profilo nel frattempo individuato dalla formazione di Simone Inzaghi per l’attacco che verrà.

Napoli, via Raspadori e dentro Gudmundsson: la beffa all’Inter può essere doppia

Giacomo Raspadori, nelle scorse settimane accostato anche all’Inter, è uno dei calciatori quest’oggi militanti nel campionato di Serie A che vanta una certa appetibilità anche all’estero, Premier League in particolar modo.

Cinque, in totale, le reti confezionate in stagione dal classe ’00, capace inoltre di mettere a referto 3 assist. A questo punto, la mossa della formazione ‘partenopea’ potrebbe essere quella di provare a cedere in estate l’ex Sassuolo per poi destinare quelle risorse economiche in favore di Albert Gudmundsson, profilo valutato sui 30-35 milioni di euro che tanto piace agli azzurri ma ancor di più all’Inter. Un eventuale affare di mercato, questo, che rischia di rendere i nerazzurri vittima di una doppia beffa.