Simeone a gamba tesa: 35 milioni per fregarlo all’Inter

Inzaghi e Simeone continuano a battagliare anche dopo la Champions: ora il Cholo è pronto a far investire 35 milioni per soffiare un obiettivo all’Inter

Di certo il Cholo Simeone non starà vivendo con troppa serenità le notizie che parlano di un interesse, da parte dell’ex compagno di squadra Inzaghi, nei confronti di un suo giocatore. Eppure sia in Italia che in Spagna si continua a spiegare che l’Inter sta facendo la corte a Hermoso, il difensore in scadenza che Simeone vorrebbe a tutti i costi trattenere a Madrid e che i nerazzurri vorrebbero ingaggiare a zero.

Anche l’Atletico è a caccia di centrali. Hermoso, che Simeone tratta da jolly adatto a giocare centrale o terzino, gioca spesso a lato di Gimenez, alternandosi con Reinildo o con Witsel. Proprio l’olandese, che non è un difensore di ruolo, sta offrendo all’allenatore argentino le prestazioni migliori: il resto del reparto sta faticando. Per questo l’Atletico potrebbe investire per un nuovo centrale.

Uno dei profili seguiti potrebbe essere quello del capitano del Torino Alessandro Buongiorno. Un difensore già accostato all’Inter, ma non solo… In Italia, Buongiorno piace anche al Milan e al Napoli. Inoltre potrebbero farsi avanti vari club di Premier League.

Com’è noto, Cairo sparerà alto. La speranza che possa scatenarsi un’asta fa dunque assai felice il proprietario del Toro. Di conseguenza, il presidente granata potrebbe essere entusiasta delle voci che filtrano dalla Spagna. Quelle secondo cui Diego Simeone avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di stanziare 35 milioni per prendere proprio Buongiorno.

Per il Cholo il centrale del Torino potrebbe dunque essere l’uomo giusto per rinforzare la difesa dell’Atletico nella prossima stagione. Di fronte a simili avversarie, così ricche e accanite, l’Inter sembra in netto svantaggio. Si allontana perciò sempre di più la possibilità di un affare con il Toro.

Ciò non significa che l’Inter abbia già rinunciato all’idea di prendere un nuovo centrale, come vice o come sostituto di Francesco Acerbi. L’alternativa a Buongiorno potrebbe essere un altro tesserato del Torino: Schuurs. Uno che costa meno e che dovrebbe avere, almeno al momento, meno pretendenti.

35 milioni per Buongiorno: si muove anche Simeone

Il Torino non vorrebbe cedere nessuno dei due difensori. Ma di fronte alla prospettiva di una ricca plusvalenza, Cairo non è il tipo da tirarsi indietro. Dalla cessione del capitano potrebbe voler ricavare intorno ai 40 milioni. Una cifra che Inter e Milan, per esempio, non possono spendere. Diverso il discorso per il Napoli e per l’Atletico Madrid.

Finora l’Inter aveva ragionato sulla possibilità di allettare i piemontesi con delle contropartite. Anche se, già in partenza, lo scambio di cartellini e i pagherò non sono argomenti che di solito coinvolgono il club granata.

L’unica speranza che potrebbe tenere l’Inter ancora a galla è la volontà del giocatore. Buongiorno potrebbe infatti voler passare in una big che gioca in Champions ma senza lasciare l’Italia. E i dirigenti nerazzurri sono in ottimi rapporti con il suo procuratore, Riso. Ci sono rapporti decenti anche con Cairo, che però chiede 40 milioni.

Una cifra da Premier, non da Serie A. Quindi i nerazzurri potrebbero continuare a seguirlo solo in prospettiva di una spesa massima da 30 milioni (da abbassare ulteriormente con delle contropartite). La situazione nerazzurra è nota. E a meno di una cessione importante la dirigenza non investirà mai così tanto per un difensore. Specie dopo aver già investito l’anno scorso per Pavard.

L’Atletico, che sul mercato ha maggiore forza e libertà, potrebbe invece farsi avanti con un’offerta iniziale da 35 milioni, e a quel punto Cairo potrebbe gettare il capitano della sua squadra fra le braccia di Simeone. Come andrà a finire? Ausilio e Marotta, per ora, osservano timidi senza intervenire.