DIRETTA Serie A, Udinese-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Udinese di Cioffi nella 31esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo dell’Udinese in Friuli nel monday night che chiude la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni distanziate di 51 punti in classifica che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, tornati a vincere dopo il mezzo passo falso interno contro il Napoli, vogliono dare seguito al successo ottenuto contro l’Empoli una settimana fa. L’obiettivo è quello di portare tornare a casa con altri tre punti per avvicinarsi allo scudetto della seconda stella e tenere viva la possibilità di conquistarlo nel derby contro il Milan. Dall’altra parte i bianconeri di Gabriele Cioffi, dopo il buon pareggio esterno nello scontro diretto contro il Sassuolo, sognano il colpaccio per mettere una discreta distanza tra loro e la zona retrocessione. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con un netto 4-0 che ha portato le firme di Calhanoglu, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre il match dello stadio Bluenergy Arena in tempo reale.