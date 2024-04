Le probabili formazioni di Udinese-Inter: un solo dubbio per Inzaghi

Da Lautaro a Pereyra, le scelte di Inzaghi e Cioffi per la sfida di scena stasera al Bluenergy Stadium e valevole per la 31esima giornata di Serie A

Inzaghi ha un solo dubbio in vista della gara di stasera contro l’Udinese valevole per la trentunesima giornata di Serie A. La sua Inter punta a tornare a +14 sul Milan, a due settimane dal derby che potrebbe valere il ventesimo Scudetto della storia del club.

Il dubbio del tecnico è a destra, tra Dumfries e Darmian. Nelle ultime ore ha preso vantaggio la candidatura dell’olandese, ma non è escluso che alla fine possa optare per il secondo tenendosi il numero 2 come carta da sfruttare a match in corso. In difesa, al posto dell’acciaccato Bastoni nemmeno partito – come de Vrij – alla volta di Udine, dovrebbe agire Carlos Augusto. In porta si rivedrà Sommer, non rischiato domenica scorsa contro l’Empoli.

Il resto è tutto confermato, dal centrocampo dei titolarissimi alla difesa fino all’attacco, dove partirà dal 1′ la coppia Lautaro-Thuram. Entrambi sono in astinenza da gol: l’argentino da quattro gare, il francese da febbraio anche se di mezzo c’è stato l’infortunio. Recuperato Arnautovic, che come Sanchez inizierà dalla panchina.

Sponda friulana, emergenza davanti per Cioffi: Lucca out per squalifica, Davis ko. Brenner è tornato dal Brasile, dove si era recato per problemi familiari, ma potrebbe finire al massimo tra le riserve. Samardzic si candida per una maglia da titolare, Pereyra più di Success alle spalle di Thauvin.

Serie A, le probabili formazioni di Udinese-Inter

L’incontro tra Udinese e Inter sarà diretto da Piccinini, con il quale i nerazzurri non hanno mai perso. L’ultimo precedente risale alla gara con la Salernitana dello scorso 16 febbraio vinta 4-0 da Lautaro e compagni.

Da Samardzic a Dumfries, ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin. All.: Cioffi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi