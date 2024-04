“Valutazioni in corso”: Carboni-Zirkzee, colpo di scena Inter

Zirkzee resta l’alternativa a Gudmundsson per l’attacco nerazzurro del futuro ma serve almeno un sacrificio, spunta il nome di Valentin Carboni oltre al già presente Fabbian

Al fianco di Medhi Taremi individuato mesi addietro come nuovo centravanti dell’Inter di sostanza da aggiungere al reparto di Simone Inzaghi in lieve rivoluzione rispetto al passato, potrebbe arrivare anche un’ulteriore volto noto del calcio italiano.

Non si tratta di Albert Gudmundsson, già individuato come potenziale obiettivo e con il quale poter intraprendere discorsi di mercato nelle prossime settimane. Piuttosto, tutti gli indizi lasciano intendere che la dirigenza nerazzurra ha ancora voglia di investire le proprie risorse nei discorsi per Joshua Zirkzee, centravanti olandese in forze al Bologna e con la cui maglia ha dato prova di un bagaglio qualitativo davvero enorme a sorpresa di tutti.

Arrivare a lui non è comunque facile e per questo motivo l’Inter dovrebbe portare avanti un piano ben studiato per alleggerire non soltanto le pretese del Bologna sul suo cartellino, lievitato enormemente nel giro dell’ultima stagione, ma anche rendere l’impatto economico meno pesante del previsto sulle casse societarie interne.

Altri 40 milioni per Zirkzee, l’Inter valuta qualche ‘sacrificio’

Stando alle ultime informazioni rilasciate da Tancredi Palmeri nell’editoriale per ‘Sportitalia’, la via utile per il raggiungimento di Zirkzee porta all’introduzione di una contropartita sfruttando oltretutto il già presente Giovanni Fabbian.

Quest’ultimo era stato utilizzato come merce di scambio lo scorso anno nell’affare per Marko Arnautovic e frutterebbe almeno 5 milioni in più rispetto ad Alexis Saelemaekers, nelle discussioni relative anche alla condizione del diritto di recompra che vige ancora in favore dell’Inter. Da racimolare ci sarebbero comunque altri 40 milioni di euro. Qui entrerebbe in gioco il cartellino di uno come Valentin Carboni, ritenuto sacrificabile assieme ad altri talenti del reparto giovanile nerazzurro in fase di crescita.

“Si sta facendo questa valutazione soprattutto per il fatto che Zirkzee sia un’occasione che potrebbe non ripetersi più. L’Inter è la migliore a lavorare sotto traccia, come ha fatto lo scorso anno assicurandosi Thuram nel giro di 48 ore”, si legge. L’ultima parola vien lasciata dunque a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per comprendere in che misura l’affondo potrebbe arrivare con un esborso economico notevole nonostante i sacrifici in rosa.