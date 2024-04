Bastoni via, sostituto a zero: annuncio in diretta a Dazn

Il centrale nerazzurro potrebbe finire per lasciare l’Inter in estate, complice naturalmente la complicata situazione economica con cui la società attualmente presieduta da Steven Zhang è alle prese da anni

Per forza di cose, come già accaduto in passato a dire il vero, la formazione di Simone Inzaghi sarà obbligata a cedere un proprio big anche nel corso della prossima estate, tutto questo per far sì che l’Inter riporti in attivo il proprio bilancio.

Tra i tanti nomi emersi fuori – oltre a Denzel Dumfries naturalmente (legato a sua volta al club meneghino a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025) – risalta anche quello di Marcus Thuram, approdato a Milano soltanto qualche mese fa a parametro zero. L’attaccante francese potrebbe, infatti, finire per separarsi dai nerazzurri in caso di offerta importante, come già accaduto nel luglio scorso con Andre Onana, rivenduto al Manchester United per 55 milioni di euro complessivi e in grado di garantire all’Inter una plusvalenza da urlo.

Non solo. Nell’elenco dei possibili sacrificabili c’è anche Alessandro Bastoni. Ne sa qualcosa Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan quest’oggi in vesti di opinionista sportivo, che una volta chiamato a rispondere a domanda specifica su chi sacrificherebbe personalmente tra Nicolo Barella e gli stessi Thuram e Bastoni ha così risposto direttamente dagli studi di Dazn.

Ambrosini: “Tra Barella, Thuram e Bastoni sacrificherei l’ultimo, ma solo in caso di arrivo di Hermoso”

“Nel caso in cui si riuscisse a prendere Mario Hermoso a parametro zero dall’Atletico Madrid sacrificherei Bastoni, pur essendo ben consapevole del valore del difensore centrale di attuale proprietà dell’Inter”.

Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Massimo Ambrosini sul conto dell’ex calciatore di Atalanta e Parma, premiato nelle scorse ore come miglior giocatore del mese di ‘LeoVegas.news’ e in grado di fornire tre assist consecutivi nelle ultime gare disputate contro Bologna, Napoli ed Empoli. Chiaramente, nel caso in cui il club meneghino non potrebbe fare a meno di cedere un vero e proprio perno dell’undici titolare di Simone Inzaghi.

Hermoso, nel frattempo, è sempre più vicino all’addio a titolo gratuito ai ‘Colchoneros’. C’è ampia concorrenza per il classe ’95, finito a sua volta non soltanto sul taccuino dell’Inter e di altre big di Premier, ma diventato oggetto di desiderio anche di Juventus e Barcellona. 36, in totale, i gettoni collezionati in questa prima parte di stagione dall’ex Espanyol, impreziositi da 2 reti e 1 assist.