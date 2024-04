I numeri dell’interista in campionato sono superiori a quelli dell’attaccante rossonero, dopo il rinnovo milionario tornato ad essere un calciatore molto discontinuo

Più di qualcuno aveva parlato di investimento sbagliato. Eccessivo, 33 milioni più bonus, se non inutile. Poi è arrivata la risposta del campo, che spesso è cassazione. Ha giocato meno del previsto e, forse, meno di quanto si aspettasse, ma quando lo ha fatto Frattesi è stato sempre o quasi decisivo. Come ieri a Udine, tre punti che hanno il sapore di Scudetto.

Non era entrato benissimo, sbagliando anche cose elementari. Ma il 16 nerazzurro è stato quello che, probabilmente, ci ha creduto di più fino alla fine. Il gol sta a dimostrarlo, con una ferocia si è catapultato sul pallone arrivando prima di tutti. Un killer istinct ‘alla Inzaghi’, ma Pippo, un tap-in facile figlio però del suo grande senso della posizione nonché della sua voglia di essere determinante anche per ribadire a Inzaghi, stavolta Simone, quanto sia capace di stare sul pezzo. E di meritarsi maggior spazio, anche da subentrante in cui spesso è risultato decisivo.

Dopo la partita del ‘Bluenergy Stadium’, sui social, alcuni tifosi interisti hanno tirato fuori un confronto, puramente statistico ma che vuol dire tanto, con Rafael Leao. In effetti, i numeri di Frattesi in campionato sono superiori a quelli dell’attaccante della squadra di Pioli. Non concordiamo in toto con Cassano, ma ad oggi il portoghese non può essere definito un campione.

🗣️#Frattesi dopo #UdineseInter 🗨️ “Festa per lo Scudetto? No, semplice euforia per la vittoria. Andiamo avanti così e andiamo a prendercelo”. 🗨️”È una bella soddisfazione per me, meriti a noi e anche al mister. Pure chi gioca poco è sempre considerato”. pic.twitter.com/U7JKVq4IMQ — Interlive (@interliveit) April 8, 2024

Frattesi, 1 gol ogni 154′: Leao ogni 343′

Dopo il rinnovo, Leao è tornato ad essere un calciatore molto discontinuo. Quest’anno il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative, in Serie A per esempio ha messo a segno soltanto 6 gol. Una media di 1 ogni 343′. Troppo pochi per un titolarissimo del Milan e per uno che guadagna 7 milioni o giù di lì.

Il bottino di Frattesi è inferiore di una sola marcatura a quello del 10 rossonero, ma la media realizzativa dell’ex Sassuolo è decisamente migliore. Una rete ogni 154′. In totale, considerando Champions e altre coppe, il classe ’99 romano ha siglato 7 gol e 5 assist. 12 gol e altrettanti assist Leao, ma il milanista ha giocato pressoché il doppio, 2.911′ contro i 1.240 dell’interista.