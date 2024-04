Barella-Real Madrid, l’annuncio in diretta a Tv Play

Rivelazione sul vecchio interesse del Real Madrid per il centrocampista nerazzurro Barella tra voci di un presunto addio e la grande scelta a disposizione di Ancelotti

L’unico aspetto che è realmente mancato a Nicolò Barella in questa stagione è stato il vizio del gol, troppo agognato con la maglia dell’Inter da poter dire di aver raggiunto davvero tutto. Ma al di là di questo, il centrocampista nerazzurro ha dato ancora una volta il meglio di sé rodando nel corso dei mesi invernali e tornando utile a Simone Inzaghi anche a campionato inoltrato. Senza dar segni di cedimento.

Ora più che mai pezzo da novanta del reparto e uomo prezioso per il gioco maturo dell’Inter, il calciatore sogna di poter inseguire ancora i propri obiettivi in questo club per non lasciare scampo a dubbi sulla sua situazione contrattuale ben salda.

Eppure fino a qualche tempo fa Barella era finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti, il quale lo ha tenuto sotto osservazione nella speranza che potesse trasparire qualcosa che facesse avvicinare le parti sul mercato con il benestare dello stesso club proprietario del suo cartellino. Per l’allenatore italiano espatriato in Spagna ormai da tempo sarebbe servito un calciatore come lui, soprattutto per ovviare ai tanti potenziali addii di fine stagione come Toni Kroos e Luka Modric.

Pista Barella tramontata, il Real Madrid sta bene così

Con l’avanzare del tempo anche certe priorità cambiano e l’evoluzione del contesto in cui lo stesso presidente Florentino Perez si è trovato ad operare ha fatto virare le attenzioni precedenti su Barella altrove. Specie se si prende in considerazione il vicino accordo con Kylian Mbappé, per il quale dovrebbe esser messo in conto un esborso pluriennale davvero notevole.

A confermare il lento ed inesorabile disinteressamento del club madrileno per il centrocampista nerazzurro è stato anche il giornalista spagnolo di Marca, Eugenio Munoz Fernandez, in un recente intervento mediatico in diretta streaming su ‘TvPlay‘.

“Barella è stato un obiettivo del Real Madrid”, ha dichiarato. Prima di puntualizzare un altro aspetto che ha tutto il sapore di motivazione per la quale un calciatore tanto sensibile sia stato depennato dalla lista di mercato di un club ambizioso: “A centrocampo c’è tanta scelta“, ha continuato. Insomma, un’affermazione che non apre ad ulteriori ipotesi. Barella resterà ancorato al progetto tecnico dell’Inter fino a nuove voci che lo accosteranno nuovamente ad una big europea.