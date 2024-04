Calhanoglu esplosivo: “Tutti sanno cosa è successo”

Il centrocampista turco, andato a segno nello scorso turno di campionato, è stato mal interpretato dai propri connazionali a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore

Grazie al calcio di rigore realizzato lo scorso lunedì sera contro l’Udinese, Hakan Calhanoglu è riuscito ad andare in doppia cifra nel massimo campionato italiano già ad inizio aprile. Dieci, per l’appunto, i gol messi a registro in Serie A dal classe ’94 in queste prime 31 giornate, con l’ex Milan consacratosi ormai come uno dei migliori elementi a disposizione di Simone Inzaghi.

Dodici, per il resto, le reti confezionate in questa prima parte e mezzo di stagione dall’attuale numero 20 nerazzurro, in grado di fornire anche tre preziosi assist. Numeri, questi, che lo hanno sicuramente messo in luce come uno dei migliori centrocampisti presenti in tutta Europa.

“Un mio ritorno al Galatasaray? Sarò sincero, in questo momento non mi ci rivedo in Turkish Footbal League. Conosco perfettamente il tipo di campionato e sono anche a conoscenza di quanto accaduto nei mesi scorsi. Voglio continuare a giocare a grandi livelli“. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate davanti ai microfoni di ‘CBS Sports Golazo’ dal centrocampista 30enne, a sua volta accusato immediatamente dai propri connazionali di aver mancato di rispetto all’intera Turchia.

“I like to play in Europe… I follow the Turkish Football league and I hope that they do some things better than what happened in the last month.” Hakan Çalhanoğlu on potentially playing in Turkey 🗣️ pic.twitter.com/DDK30eYa6h — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 11, 2024

A far chiarezza, però, è stato poi il diretto interessato, che ha voluto fare luce su questa situazione direttamente davanti ai canali ufficiali del club.

Calhanoglu spiega: “Io mal interpretato, non mi permetterei mai di mancare di rispetto a un club”

“Le espressioni che ho utilizzato nell’intervista di ieri sono state fraintese, credo che tutto questo sia dovuto alla differenza di linguaggio. Avendo sempre fatto della trasparenza e dell’onestà un principio di vita, mi trovo costretto a far chiarezza in modo tale da evitare qualsiasi malinteso” – ha dichiarato in apertura Calhanoglu.

“Al Galatasaray ho sempre dato grande amore e la mia più totale disponibilità. Non ho mai mancato di rispetto ad alcun club. Ciò che ho detto non aveva a che fare con una società turca in particolare, ma con l’andamento del nostro Paese a livello calcistico” – spiega.

“Tutti sanno cos’è accaduto negli ultimi mesi ed è chiaro che questi eventi hanno inciso in maniera negativa sul valore del nostro marchio. “Il mio desiderio più grande è quello che si uniscano le forze per rendere la Turkish Footbal League uno dei campionati più competitivi al mondo. Ognuno di noi ha piccole-grandi responsabilità. Se riusciremo a portare a termine questa missione, qualsiasi calciatore (vale anche per i più giovani) vorrà venire a giocare in Turchia” – conclude.

Calhanoglu: “Vincere lo Scudetto col Milan? Sarebbe pazzesco”

Hakan Calhanoglu ha poi avuto anche tempo e modo di soffermarsi sul derby ‘della Madonnina’ in programma in data lunedì 22 aprile, giorno in cui l’Inter rischia seriamente di vincere il suo 20esimo Scudetto proprio dinanzi ai loro cugini rivali.

“Conquistare la seconda stella contro il Milan? Sarebbe pazzesco. Sarà un match durissimo, ma più che altro spero che sia una partita corretta, giocata in modo pulito. L’altra speranza è quella che i festeggiamenti, in quel caso, siano tranquilli. Dico questo perché ricordo perfettamente il modo in cui i rossoneri hanno festeggiato in passato. Voglio essere sereno e non avere alcuna preoccupazione”.