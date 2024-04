La Juve ‘risponde’ all’Inter: affare chiuso, 3 milioni a stagione

Bianconeri pronti a battere un importante colpo in entrata a parametro zero, Giuntoli ha deciso di replicare la mossa di Marotta e Ausilio

L’Inter ha ormai prenotato due operazioni a titolo gratuito per la prossima estate. I nomi sono quelli di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, prossimi a dire addio al Napoli e al Porto per poi accasarsi ai nerazzurri in estate in vesti di free-agent.

Il centrocampista polacco, complice naturalmente l’accordo in scadenza a giugno coi ‘partenopei’, si unirà infatti alla formazione di Simone Inzaghi grazie a un triennale con opzione da 5-5,5 milioni di euro a stagione, diventando a quel punto uno dei più pagati all’interno della rosa quest’oggi a disposizione del tecnico piacentino.

Stesso e identico tipo di discorso anche per il classe ’92, prossimo ad approdare ad Appiano a mezzo di un biennale – anche in questo caso con opzione da 3 milioni di euro netti all’anno. È questa, di fatto, l’idea portata avanti negli ultimi anni dal duo Marotta-Ausilio, abilissimi nel chiudere spesso e volentieri per diverse pedine a parametro zero (vedi Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram e così via). Una tattica, questa, pronta ad essere replicata anche da Cristiano Giuntoli, attuale Direttore Sportivo della Juventus che è pronto a regalare un importante rinforzo a costo zero ai bianconeri, quello di Felipe Anderson.

Felipe Anderson-Juve, ci siamo: manca soltanto la firma sull’accordo triennale da 3-4 milioni a stagione

Le strade di Felipe Anderson e quella della Lazio sono pronte a separarsi nella prossima estate. Complice l’accordo in scadenza a giugno, l’esterno brasiliano finirà infatti per dire addio alla formazione biancoceleste a parametro zero per poi accasarsi alla Juventus, società che in queste ultime settimane ha mostrato concreto interesse per l’ex West Ham.

Il classe ’93, che compirà 31 anni tra soli tre giorni, si accaserà infatti ai bianconeri a mezzo di un accordo triennale da circa 3-4 milioni di euro a stagione. L’intesa verbale è già stata raggiunta tra le due parti, ragion per cui manca soltanto la firma sul contratto che legherà poi l’attuale numero 7 del club capitolino alla ‘Vecchia Signora’ sino a giugno 2027. Già 43 i gettoni raccolti in questa prima parte e mezzo di stagione da Felipe Anderson al fianco della formazione ora guidata da Igor Tudor, impreziositi inoltre da 3 reti e 7 assist, sei di questi forniti nel campionato di Serie A. Otto, in totale, le stagioni trascorse dall’ex Porto al fianco della Lazio, contando quindi anche le cinque vissute in maglia biancoceleste dal 2013 al 2018.