“Momento giusto per andare”: Inter, l’addio è praticamente ufficiale

“Quando un giocatore cerca nuove sfide penso sia giusto salutarsi”. Ha già svolto le visite mediche e firmato un contratto di durata triennale

L’addio è praticamente ufficiale: “Credo per lui sia il momento giusto per andare via”. Così Jerzy Dudek a ‘Sportitalia’ a proposito di un calciatore che ha da poco firmato con l’Inter.

Dudek parla ovviamente del suo connazionale Piotr Zielinski, che dal 1° luglio sarà un nuovo calciatore dell’Inter. La mezz’ala polacca lascerà il Napoli dopo otto stagioni e uno Scudetto, quell’ dell’anno scorso, che rimarrà nella storia del club azzurro.

“Zielinski è una leggenda al Napoli, ha fatto cose fantastiche in questi anni, vincendo un campionato quando tanti dicevano che dovesse cambiare squadra per migliorare – ha sottolineato l’ex portiere del Liverpool – Spero che Zielinski possa crescere ancora di più e vincere ancora, alla fine quello che vogliamo tutti è questo. Quando un giocatore cerca nuove sfide penso sia giusto salutarsi, è stato importante per gli azzurri e spero che lui ed il Napoli abbiano un grande futuro, ognuno per la sua strada”.

“Penso che sia un buon momento per lui per cambiare squadra, l’Inter è una big e ha un grande centrocampo”, ha concluso Dudek.

Zielinski ha già svolto le visite mediche per conto del club nerazzurro. Subito dopo ha firmato un contratto di tre anni – più opzione per un quarto – da circa 4/4,5 milioni di euro a stagione.