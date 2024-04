“Quasi fatta col Napoli”: De Laurentiis frega due volte l’Inter

‘Partenopei’ a caccia della vendetta sul club meneghino, che ha già prenotato il colpo Zielinski a parametro zero per l’estate

Complice l’accordo in scadenza a giugno, il centrocampista polacco ha deciso di separarsi dalla formazione campana per prendere direzione Milano in estate. A partire dal prossimo luglio, Piotr Zielinski diventerà infatti un nuovo calciatore dell’Inter.

Le due parti hanno raggiunto un’intesa verbale già da diversi mesi, con l’ex Empoli che si trasferirà alla corte di Simone Inzaghi grazie a un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro a stagione. Un affare, questo, che lascia grande amaro in bocca in casa Napoli. Così facendo, dunque, il club ‘partenopeo’ perderà uno dei suoi migliori elementi presenti oggigiorno all’interno della propria rosa, peraltro a parametro zero. Questa la ragione per cui la società attualmente presieduta da Aurelio De Laurentiis, sempre più vicina a dire addio anche a Victor Osimhen in estate, è a caccia di un piano per prendersi la propria vendetta sui nerazzurri.

Quello dell’attaccante nigeriano, approdato in Italia nel 2020 per 75 milioni di euro complessivi, è un nome che fa particolarmente gola in casa Psg, club che negli scorsi mesi è tornato a rivolgere un pensierino anche a Marcus Thuram, accasatosi all’Inter soltanto nella passata estate. L’attaccante francese, acquistato a titolo gratuito dai nerazzurri, potrebbe finire per separarsi dal club meneghino dopo un solo anno, garantendo a quel punto una plusvalenza da urlo alla formazione vicecampione d’Europa in carica. Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, però, i parigini sembrano intenzionati a chiudere per l’ex Lille piuttosto che per il classe ’97.

Osimhen sempre più vicino al Psg: il Napoli pensa a uno tra Gimenez e David come suo sostituto

Altro che Marcus Thuram. Secondo ‘Il Mattino’, Victor Osimhen è sempre più vicino al Psg, club pronto a chiudere per l’attaccante nigeriano per la prossima estate.

Il Napoli, rinfrancato dall’idea di incassare un assegno a tripla cifra per l’ormai scontata cessione dell’ex Lille, ha già incominciato a guardarsi attorno ponendo sul proprio taccuino i nomi di Santiago Gimenez e Jonathan David, con quest’ultimo tornato ad essere accostato all’Inter nelle settimane scorse.

Il rischio, a questo punto, è quello che i nerazzurri – che soltanto qualche giorno fa hanno incontrato l’agente del classe ’00 in quel di Milano – possano finire per ricevere una doppia beffa, rappresentata non soltanto dall’eventuale e mancata chiusura per l’attuale numero 9 del Lille, ma anche dal fatto che a quel punto sfumerebbe la cessione di Marcus Thuram, in grado di poter garantire in estate al club meneghino una super plusvalenza che finirebbe da lì in poi per dare aria alle casse della società attualmente presieduta da Steven Zhang.