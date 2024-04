Inter, se ne va al Tottenham: affare da 35 milioni

Anche il Tottenham sulle tracce di Hincapié ma non è mai stato obiettivo concreto per l’Inter in passato, il Bayer fissa il prezzo per il trasferimento in estate

Movimenti e contromovimenti di mercato sanciscono la fase calante dei giochi di stagione e l’inizio del momento tanto atteso da molti, quello del rinnovamento degli organici a disposizione degli allenatori nei rispettivi campionati.

Anche l’Inter andrà incontro ad un cambiamento che non potrà dirsi radicale ma sarà comunque necessario per garantire a Simone Inzaghi la giusta qualità per ambire ad un risultato migliore soprattutto in Champions League, con il nuovo format del Mondiale per Club sullo sfondo.

Per raggiungere tale obiettivo la dirigenza provvederà nelle prossime settimane non soltanto a chiudere alcuni rinnovi pendenti come quello di Lautaro Martinez, sul quale tutte le parti si sono mosse con grande tranquillità visto il fortissimo legame del calciatore argentino con la sua gente, ma verranno mossi passi importanti anche per gli accordi su carta con Piotr Zielinski e Medhi Taremi. Prima di fiondarsi, in ultima battuta, anche su un nuovo difensore centrale.

Tramonta la pista Hincapié, è obiettivo concreto in Premier League

A tal proposito nelle ultime ore è spuntata la voce relativa all’interessamento da parte del Tottenham, formazione inglese gestita da Ange Postecoglou in Premier League, alle prestazioni di un vecchio potenziale obiettivo di mercato nerazzurro: Piero Hincapié.

Il difensore centrale ecuadoriano ha vissuto la miglior stagione possibile tra le file del Bayer Leverkusen in Bundesliga sotto la guida di Xabi Alonso, per il raggiungimento dello storico successo della conquista del campionato valevole come terzo trofeo assoluto nella storia del club tedesco. Ora però, con gli occhi delle big addosso, molto potrebbe cambiare. E gli ‘Spurs’ non avrebbero intenzione di attendere oltre per accaparrarsi le sue prestazioni a partire dalla prossima stagione, con mosse mirate sin dalle prime battute della sessione estiva.

Nello specifico, ha riportato ‘Bild’, si potrebbe trattare di un accordo che frutterebbe nelle casse del Bayer almeno 35 milioni di euro e donerebbe a Postecoglou un calciatore giovane in forte crescita per il rafforzamento di un reparto troppo martoriato negli ultimi anni. Per l’Inter, vecchia pretendente, non si tratterebbe comunque di uno sgarbo perché non è mai stato considerato dalla dirigenza nerazzurra un obiettivo concreto e non sono mai state mossi passi nella sua direzione.