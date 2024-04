‘Messaggio’ alle big inglesi: “Prendete Inzaghi”

L’invito del giornalista inglese specializzato in Premier League ad investire risorse e futuro sulle gesta di Simone Inzaghi, autore di annate grandiose all’Inter

Da sogno a realtà concreta, l’Inter sta per realizzare tutto quel che aveva immaginato ad inizio stagione. Lo Scudetto è ormai alle porte ed è soltanto merito dell’impegno collettivo di un gruppo solido, guidato da un Simone Inzaghi in versione 2.0 sempre più aggiornata e specchio del calcio europeo.

Le imprese dell’allenatore nerazzurro, acuite persino dalla vittoria della quarta Supercoppa Italiana consecutiva lo scorso gennaio (di cui tre con l’Inter, ndr), non sono passate inosservate e per questo hanno smosso le acque sulle possibili destinazioni future del tecnico una volta che il suo mandato nerazzurro sarà terminato. Fra le tante ci sono soprattutto quelle di Premier League, quest’anno più che mai entrato nel vivo grazie alla spartizione del primato in campionato fra Arsenal, Manchester City e Liverpool in una lotta fino all’ultimo secondo.

Da sempre teatro di scontri affascinanti e considerato dai più come il più prestigioso al mondo, non si esclude che anche Inzaghi possa restare ammaliato dalle avances dei club inglesi. Soprattutto dopo l’ennesimo suggerimento lanciato dagli addetti ai lavori specializzati del calcio di Premier, come nel caso di Adam Shergold del ‘Daily Mail’.

Shergold lancia l’appello: “Considerate Inzaghi, è bravo”

Intervenuto nella recente diretta streaming su ‘TvPlay‘, Shergold ha rivelato innanzitutto quanto intensa sia la lotta quest’anno fra le tre pretendenti al titolo e quanto questo possa nuovamente influire in positivo sull’appeal del campionato inglese già dalla prossima estate.

Non soltanto per i possibili trasferimenti di giocatori da parte a parte ma anche per gli spostamenti degli allenatori, anche esteri, sulle orme di quanti hanno compiuto lo stesso percorso in passato. Fra gli italiani vanno ricordati Roberto De Zerbi e Antonio Conte, mentre in una situazione d’instabilità ci sono ancora Erik ten Hag e Mauricio Pochettino. E fra i suggerimenti degli eredi spunta anche proprio Inzaghi: “Non credo ci sia interesse per lui al momento ma credo che i club inglesi farebbero bene a tenerlo in considerazione. È davvero molto bravo“, ha dichiarato il giornalista. Con Chelsea e Manchester United sullo sfondo, pronte ad osservare.