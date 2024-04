Addio a Thuram per 80 milioni, poker di colpi per Inzaghi

L’attaccante francese, a secco di gol e assist da oltre due mesi, potrebbe finire per lasciare Milano in estate garantendo a quel punto una super plusvalenza ai nerazzurri

Le strade di Marcus Thuram e quella dell’Inter potrebbero finire per separarsi dopo un solo anno. Il classe ’97, con all’attivo 12 gol e 12 assist in stagione, è un profilo che fa particolarmente gola all’estero, al Psg in particolar modo, club che nel frattempo ha già posto anche il nome di Victor Osimhen in cima alla lista dei propri desideri.

I nerazzurri, in cuor proprio, sono disposti a puntare sull’ex Borussia M’Gladbach anche in vista della prossima stagione. Chiaro, però, che difronte a un assegno da 70-80 milioni di euro il duo Marotta-Ausilio non potrebbe far altro che finire per cedere il proprio numero 9, approdato a Milano nel luglio scorso a parametro zero. Dopo Andre Onana, passato al Manchester United nella scorsa estate per 55 milioni di euro complessivi (dopo essere stato acquistato anche lui a titolo gratuito nella stagione precedente), potrebbe quindi essere proprio l’attaccante 26enne a garantire al club meneghino un’altra plusvalenza da urlo. Cifra che, a quel punto, la formazione vicecampione d’Europa in carica potrebbe reinvestire in altre quattro importante operazioni.

Gudmundsson, Bento, Buongiorno e uno tra Kayode e Wan-Bissaka: Inter, la ‘chiave’ può essere Thuram

Proprio come raccontato da ‘Calciomercato.it‘, l’eventuale cessione di Marcus Thuram può finire per finanziare quattro importanti colpi in entrata in casa Inter.

I nomi sono quelli di Bento dell’Athletico Paranaense, che tanto piace in Premier League, Alessandro Buongiorno (finito anche nel mirino di Juventus e Milan), Albert Gudmundsson, destinato a dire addio al Genoa in estate per 30-35 milioni di euro, e uno tra Michael Kayode e Aaron Wan-Bissaka, complice naturalmente la sempre più probabile uscita di Denzel Dumfries, legato ai nerazzurri da un accordo valido sino a giugno 2025.