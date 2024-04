Il ‘piano’ del presidente: cessione record e addio Inter

I nerazzurri, a caccia di cambiamenti per la propria porta per il futuro, temporeggiano. A chiudere la pratica in estate può essere qualche club di Premier

Le buone prestazioni messe in mostra da Yann Sommer in questa prima parte e mezzo di stagione al fianco dell’Inter non hanno fatto altro che dare ragione a Marotta e Ausilio, abili a chiudere nella passata estate per l’ex Bayern Monaco a 6 milioni di euro. Chiaro, però, che a parlare è anche la carta d’identità dell’estremo difensore svizzero.

L’attuale numero 1 nerazzurro spegnerà infatti 36 candeline a fine dicembre, ragion per cui il club meneghino non può restare lì con le mani legate, ma deve andare in cerca del futuro erede del classe ’88. Quelli di Bento e Di Gregorio i nomi finiti nel frattempo sul taccuino della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’, entrambi con una valutazione sui 15-20 milioni di euro.

Il classe ’99, che tanto piace dalle parti di Appiano, è finito per far gola anche in Premier League. Una notizia, questa, che non ha fatto altro che rallegrare l’umore di Mario Celso Petraglia, attuale presidente dell’Athletico Paranaense impossibilitato a trattenere per un altro anno il proprio numero 1 e che punta quindi a cedere quest’ultimo per una cessione record.

Bento, l’Inter temporeggia e l’Athletico Paranaense ringrazia: i brasiliani puntano alla cessione record

L’interesse mostrato da alcune delle più grandi d’Europa per Bento ha fatto enormemente piacere all’attuale presidente della formazione brasiliana, che spera ora in una vera e propria asta al rialzo per il proprio numero 1.

Anche l’Inter figura tra quei club particolarmente interessati alla situazione del classe ’99, calciatore per cui gli stessi nerazzurri sono però impossibilitati a chiudere in questo momento, complice la valutazione che ne fa l’Atheltico Paranaense del proprio tesserato (legato a questo club sino a dicembre 2026 a mezzo di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro).

Questa la situazione di stallo che, in realtà, si sta rivelando un puro alleato della squadra ora guidata dal tecnico Felipe Scolari, che – proprio come riportato da ‘Calciomercato.it‘ – “spera in una convocazione per la Coppa America di Bento, così da poter trarre il massimo profitto da una sua cessione estiva”. Di 20-25 milioni di euro la somma di denaro che i brasiliani puntano ad acquisire per la cessione di Bento, cifra che renderebbe l’estremo difensore 24enne il portiere brasiliano più pagato di sempre.