Inter-Cagliari: perché Oristanio non è nemmeno in panchina

Il club nerazzurro vanta un controriscatto sul cartellino del ventunenne, ceduto ai rossoblù l’estate scorsa con la formula del prestito più opzione d’acquisto

Gaetano Oristanio salterà la sfida di stasera contro l’Inter, proprietaria del suo cartellino. Il centrocampista classe 2002 non è presente nemmeno in panchina a causa di una tonsillite.

Oristanio è approdato al Cagliari l’estate scorsa dopo l’esperienza in Olanda, al Volendam. L’operazione col club sardo è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni e controriscatto fissato a 6. L’annata coi rossoblù di mister Ranieri è stata positiva: 25 le presenze tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 1204′. Di 2 gol e 1 assist il bottino del ventunne di Vallo della Lucania, nome chiacchierato sul calciomercato perché potenziale contropartita per più di un obiettivo in entrata della dirigenza nerazzurra.