Portiere Inter, rispunta Vicario: “So che…”

Nuovo annuncio a sorpresa sull’ex estremo difensore dell’Empoli, accasatosi al Tottenham soltanto nella passata estate

Si è consumato nel giugno scorso l’addio di Guglielmo Vicario dalla Serie A, col classe ’96 approdato in Inghilterra per 20 milioni di euro.

Già 7 i clean-sheet fatti registrare in stagione dal forte estremo difensore ‘made in Italy’ al fianco degli ‘Spurs’, 6 di questi in Premier League. Trentatré, invece, i gettoni raccolti complessivamente dal portiere 27enne, trentuno dei quali racimolati in campionato.

C’è poco da dire, Vicario è riuscito a diventare sin da subito un vero e proprio punto di forza della squadra attualmente guidata dal tecnico Ange Postecoglou. A testimoniarlo non soltanto le innumerevoli parate compiute dall’ex Cagliari, alcune di queste a dir poco clamorose, ma anche il fatto che l’attuale numero 13 del Tottenham non abbia ancora saltato una sola gara in Premier.

Cosa sta a significare tutto questo? Che Fabio Paratici, ex direttore generale del club (ora in vesti di consulente esterno), e la restante parte della dirigenza londinese ci hanno visto lungo. Anche l’Inter, ad esempio, figura tra quelle società che soltanto nella passata estate hanno rivolto più di un semplice pensiero in direzione dell’ex estremo difensore dell’Empoli, senza però portare a termine l’avanzata per Vicario proprio per via dell’esorbitante valutazione di mercato raggiunta da quest’ultimo.

A piazzare il colpo sono stati quindi gli ‘Spurs’, abili e caparbi nel prendere sul tempo i nerazzurri, con questi ultimi costretti a virare in seguito su Sommer, portiere di grandissima affidabilità ma pur sempre in forte età avanzata. Addirittura otto gli anni di differenza tra i due, ragion per cui il club meneghino avrebbe fatto un vero e proprio affare ingaggiando Vicario, estremo difensore che a detta di un ex calciatore dell’Inter si sarebbe sposato perfettamente col progetto tecnico della formazione vicecampione d’Europa in carica.

Pagliuca a Tv Play: “Vicario? L’avrei visto molto bene all’Inter. So che i nerazzurri ci hanno pensato”

Una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play, Gianluca Pagliuca ha avuto tempo e modo di dire la propria su Guglielmo Vicario, ex obiettivo di mercato della formazione di Simone Inzaghi accasatosi poi al Tottenham nella passata estate. Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dall’ex estremo difensore di Sampdoria, Inter, Bologna e Ascoli (con un lungo trascorso anche in Nazionale maggiore) a riguardo:

“I nerazzurri non hanno bisogno di una scommessa, ma di un portiere affermato. Io avrei visto molto bene Vicario. Sono a conoscenza del fatto che l’Inter abbia pensato a lui nella passata estate, ma a chiudere alla fine è stato il Tottenham, che reputo una signora squadra. Sommer? Sì, ha 34-35 anni, ma è ancora nel pieno della sua forza e penso che resterà ancora per qualche altro anno il portiere di questa squadra”.