Thuram: ‘Vieni all’Inter’. Ma lui va alla Juventus

L’attaccante francese può provare a garantire un grande colpo in mediana ai nerazzurri. Ad averla vinta, però, potrebbe essere la ‘Vecchia Signora’

Marcus Thuram, approdato a Milano a parametro zero nel luglio scorso, è subito riuscito ad appropriarsi di una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez, rivelandosi decisivo sin dalle prime uscite a cui ha preso parte la formazione di Simone Inzaghi.

Il primo acuto trovato dall’attaccante francese con indosso questi colori risale infatti al 28 agosto scorso, giorno di Cagliari-Inter, seconda giornata di campionato in cui l’ex Borussia M’Gladbach ha servito il suo primo assist in nerazzurro. Arrivato nel terzo turno di Serie A, invece, il primo gol in maglia Inter per il classe ’97.

Ammontano già a 12, per il resto, le reti realizzate in questa prima parte e mezzo di stagione dall’attuale numero 9 nerazzurro, in grado di servire lo stesso e identico numero di assist. Capite bene, quindi, quanto stia riuscendo a incidere Marcus Thuram al fianco della squadra vicecampione d’Europa in carica.

Non solo, il figlio d’arte potrebbe finire per dare un prezioso contributo al club meneghino anche dal difuori del campo. In che maniera? Provando a convincere suo fratello Khephren, centrocampista di attuale proprietà del Nizza che tanto piace all’Inter, nel mettere piede dalle parti di Appiano in estate. Almeno due, però, le ragioni per cui Marotta e Ausilio sono impossibilitati a portare a termine questa operazione.

Inter, Milan e Juve su Khephren Thuram: ma a chiudere possono essere i bianconeri

Khephren Thuram è sempre più vicino dal dare il proprio addio al Nizza al termine di questa stagione, complice anche l’accordo in scadenza a giugno 2025.

Ad affondare il colpo, però, potrebbe essere una tra Milan e Juventus piuttosto che l’Inter, coi bianconeri chiamati ad attuare in estate una vera e propria rivoluzione nella zona mediana del campo. I nerazzurri, invece, pur essendo attratti dal calciatore non possono affatto permettersi di virare sul classe ’01 sia per via dell’alta valutazione dell’ex Monaco – che non partirà per meno di 35 milioni di euro – ma anche perché coperti a dovere a centrocampo, a maggior ragione dopo l’affare Zielinski già prenotato.