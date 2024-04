Conferme sul nome di Valentini: è un’occasione per l’Inter

Nessun rinnovo di Valentini con il Boca Juniors, ora l’Inter può davvero tentare il colpo in sconto oppure a costo zero come anticipato in precedenza su ‘interlive.it’

Archiviata la partita contro il Cagliari al termine della quale è maturato un punteggio diverso da quel che ci si sarebbe potuto attendere alla vigilia, l‘Inter è proiettata con tutte le proprie forze al prossimo match di campionato da giocare lunedì contro il Milan. Quello decisivo, stando ai numeri, per regalare la gioia anticipata dello Scudetto al gruppo nerazzurro di Simone Inzaghi.

Di pari passo coi giochi stagionali prossimi ad una conclusione, la dirigenza nerazzurra continua a sondare il mercato anche dopo aver raggiunto pre-accordi con Medhi Taremi e Piotr Zielinski per la rispettiva annessione al progetto tecnico del piacentino dalla prossima estate. All’appello mancherebbe non soltanto un portiere che possa fungere da vice Sommer e futuro suo erede laddove Emil Audero non dovesse dare ulteriori garanzie di permanenza, ma anche un difensore centrale di sostanza che possa raccogliere l’eredità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in futuro.

La prima ipotesi affonda le proprie radici nella gestione di un affare che veda protagonista un calciatore di buona esperienza internazionale, ma così facendo i costi potrebbero essere decisamente alti. Motivo per cui l’alternativa risiede nella capacità di Piero Ausilio di pescare giovani promesse a costi ridotti se non addirittura nulli.

Valentini vicino all’Inter, in sconto a giugno o affare gratis a dicembre

Potrebbe essere il caso di Nicolas Valentini, attualmente sotto contratto con il Boca Juniors e menzionato anche da ‘interlive.it‘ in un recente intervento sulla vicinanza del club meneghino alle sue prestazioni a seguito di sondaggi di Dario Baccin.

Ebbene anche ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato nella sua recente edizione l’effettivo coinvolgimento dell’Inter nei sondaggi per il calciatore argentino con passaporto italiano: questa vicinanza si sarebbe rinforzata soprattutto grazie alla decisione definitiva del suo destino in Argentina.

Valentini non rinnoverà il proprio contratto con il Boca e ciò apre le porte ad una occasione ghiotta per la firma a costo zero da poter sfruttare, però, solo e soltanto a partire da dicembre 2024. Secondo le normative vigenti nella confederazione calcistica sudamericana dell’emisfero australe, ove sono iniziati da poco i campionati locali. Niente da fare per giugno, dunque, a meno di un anticipo netto nella trattativa. Il Boca potrebbe infatti chiedere meno dei 10 milioni precedentemente richiesti per venire incontro alle esigenze dell’Inter alle porte di una nuova stagione sportiva.