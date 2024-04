La serataccia di Acerbi: col Cagliari il peggiore in campo

Errori e sviste in copertura per il difensore centrale nerazzurro, così contribuisce in negativo al pareggio dell’Inter contro un Cagliari in grande stile

L’Inter ha portato a casa soltanto un punto nell’ultima uscita di campionato contro il Cagliari, al netto di una prestazione con tante note positive ma altrettante che hanno lasciato qualche dubbio. Soprattutto nella fase di non possesso, infatti, il gruppo nerazzurro schierato da Simone Inzaghi ha lasciato spesso qualche spazio di troppo nei momenti di ripartenza quasi immediati ben saputi sfruttare dalla controparte sarda galvanizzata dal solito Zito Luvumbo.

In gol sia Shomurodov che Viola, quest’ultimo slanciato da un momento di forma esaltante nonostante le tante partenze dalla panchina, favoriti entrambi da una serie di disattenzioni nerazzurre in copertura e marcatura. Fra i protagonisti in negativo della serata a punti condivisi è stato Francesco Acerbi, in una delle pochissime serate in cui non ha brillato in questa stagione.

Ciò che non è piaciuto ai tanti addetti ai lavori è stato il fatto di aver perso gli uomini in occasione delle due reti segnate dal Cagliari. La strigliata mediatica ricevuta ha accompagnato anche l’assegnazione di voti pessimi in pagella: dal 4 al 4,5, tutti insufficienti. Anche per ‘interlive.it‘ non è da meno con un 5 risicato a dimostrazione della mancanza di attenzione soprattutto in occasione dello smarcamento preventivo di Lapadula che con un braccio ha poi di fatto favorito l’incursione di Viola per il pareggio definitivo degli ospiti.

Male Acerbi ma si volta pagina: tutti al top contro il Milan

Tralasciando le sbavature personali, l’Inter ha comunque fatto del proprio meglio per arginare le manovre avversarie e trattenere un punto che favorirà lo spettacolo della partita del prossimo lunedì, matematicamente decisiva per la vittoria anticipata dello Scudetto ai danni dei cugini del Milan.

Per l’occasione servirà anche un Acerbi al massimo della forma fisica oltre che mentale, perché errori simili non potranno essere tollerati. Rientrerà in campo anche Benjamin Pavard fra i titolari dopo aver scontato la squalifica per somma di ammonizioni, una garanzia in più sul lato destro della difesa.

Va oltretutto ricordato che soltanto una vittoria e quindi i tre punti di annessione in classifica garantiranno i festeggiamenti. In caso di pareggio, invece, per via dell’ultimo risultato maturato a San Siro, si dovrà ritrattare contro il Torino a fine aprile.