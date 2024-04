Dall’Inter alla Juve: contatto con Giuntoli, firma a zero

Cristiano Giuntoli sta valutando la possibilità di ingaggiare a zero un giocatore seguito anche dall’Inter: c’è stato già un contatto

A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore della Juve, Giuntoli vorrebbe poter rifondare il progetto sportivo bianconero puntando soprattutto su nomi giovani e dall’ingaggio contenuto. Per creare una squadra vincente sa tuttavia di dover anche aggiungere almeno uno o due elementi in evidente contrasto con tale disegno: servono calciatori esperti, di spessore internazionale e dunque con pesanti richieste d’ingaggio.

Per bilanciare l’esborso, il dirigente bianconero potrebbe dunque orientarsi su obiettivi da prendere a zero o in prestito: proprio il tipo di profilo che segue anche l’Inter, per ovvi motivi di convenienza economica.

Da qui la possibile battaglia con Ausilio, soprattutto su un nome di un giocatore considerato dal ds nerazzurro alla stregua di un bel sogno proibito: una suggestione pericolosa sotto molti punti di vista e per questo forse più affascinante.

Proprio lui: Anthony Martial. Il francese lascerà il Manchester United a fine stagione, e su questo non sembrano esserci molti dubbi. Pare che abbia già ricevuto offerte dall’Arabia Saudita e che sia spudoratamente corteggiato dalla Turchia; lui però, a ventotto anni, vorrebbe ricominciare da un club di un certo spessore, e giocare in un campionato di livello.

Contatto fra Giuntoli e l’attaccante da prendere a zero: è l’alternativa a Felipe Anderson

Si parla per questo di Francia o di Italia. La scelta sulla destinazione arriverà a fine stagione, dopo aver ascoltato tutte le possibili offerte. Intanto i suoi agenti stanno lavorando per allacciare rapporti e proporre il suo nome ai dirigenti più importanti.

E fra le proposte potrebbe esserci anche quella della Juve. In Inghilterra scrivono infatti che Martial potrebbe essersi offerto anche ai bianconeri. Si parla più precisamente di un contatto fra Giuntoli e gli agenti dell’attaccante da prendere a zero: per il club torinese Martial è a oggi una potenziale alternativa a Felipe Anderson, un colpo sfumato in extremis.

Giuntoli era convinto di avere in pugno il brasiliano della Lazio. Ma lunedì sera è arrivata la doccia gelata. Il giorno del suo trentunesimo compleanno Felipe Anderson ha infatti annunciato sui social che lascerà a zero la Lazio, e sotto quel post è comparso un video di benvenuto con tanto di grafica pubblicato dal Palmeiras.

Nelle foto e nei video Felipe Anderson indossa la maglia verde dei nuovi campioni del Brasile annunciando in pratica il proprio passaggio a zero alla squadra paulista. Prima, dunque, è arrivata la delusione dei tifosi della Lazio che ancora speravano in un possibile rinnovo. Poi a rimanere con la bocca spalancata e asciutta sono stati i supporter bianconeri.

La Juve stava corteggiando Felipe Anderson da mesi. Giuntoli gli aveva proposto un ricco triennale e un ruolo da protagonista. Ma il classe ’93 ha infatti deciso di tornare in patria dopo più di un decennio passato in Europa. Ecco perché ora Giuntoli ha fretta di trovare un’alternativa: magari un altro colpo a zero con cui può essere facile accordarsi.

Esodo fra i Red Devils

Pare infatti che ci sia già stato un contatto, così come rivelano alcuni tabloid britannici, fra il dirigente bianconero e i procuratori dell’attaccante francese. Il problema principale sarà rappresentato dall’ingaggio, dato che Martial potrebbe pretendere almeno 6 milioni a stagioni, più commissioni varie.

Martial non sarà l’unico a lasciare Machester quest’estate. La società progetta di portare a termine molte cessioni, anche se non è ancora chiaro chi sarà il nuovo manager. Per l’attaccante francese l’avventura nei Red Devils è stata più che deludente. Comprato a peso d’oro, il ragazzo venuto dal Monaco è diventato un giocatore maturo ma inespresso.

Dopo 209 presenze, 63 goal, innumerevoli infortuni e tanti problemi comportamentali, dentro e fuori dal campo, i tifosi dello United non lo rimpiangeranno, specie quelli che non ricordano più le sue prime uscite, quando da solo era capace di cambiare una partita.