FOTO | Rivoluzione prima maglia: strisce verticali e orizzontali

Inter ad un passo dal suo 20esimo Scudetto: già svelati alcuni dettagli inerenti alla nuova prima maglia che indosseranno Lautaro e compagni nella prossima stagione

La formazione di Simone Inzaghi si avvicina sempre più alla sua seconda stella. I nerazzurri hanno infatti la possibilità di proclamarsi Campioni d’Italia a partire già dalla prossima gara di campionato, quella che vedrà l’Inter impegnata nel derby ‘della Madonnina’ che si giocherà in data lunedì 22 aprile alle ore 20:45 al ‘Meazza’.

Già 83 i punti raccolti dal club meneghino in queste prime 32 giornate di campionato, con Lautaro e compagni ora primi in classifica a +14 sul Milan, ragion per cui i nerazzurri potrebbero finire per alzare il loro 20esimo Scudetto al cielo tra una sola settimana di tempo in caso di vittoria nei 90′ regolamentari sulla squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli.

Impressionanti i numeri messi a registro in questa prima parte e mezzo di stagione dall’Inter, club che ha realizzato 77 reti subendone soltanto 17 in Serie A (col club di ‘Viale della Liberazione’ che vanta perciò la miglior difesa in tutta Europa). C’è grande attesa nel capire quale maglia indosserà l’Inter nella prossima stagione, quella su cui la formazione di Simone Inzaghi potrà tornare a cucire la patch del Tricolore. Occhio perché, in tal senso, sono già spopolate le prime anticipazioni sul mondo del web.

La nuova prima maglia dell’Inter potrebbe non far contenti i tifosi nerazzurri

L’Inter è pronta ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista stilistico. I nerazzurri inseriranno infatti le classiche strisce verticali soltanto su una metà della nuova prima maglia da gioco che Lautaro e compagni indosseranno nella stagione 2024-25, mentre saranno presenti nell’altra metà delle strisce orizzontali.

A riferirlo il sito specialistico ‘Footy Headlines’, che ha sostanzialmente pubblicato alcune anticipazioni che hanno a che fare proprio con la futura ‘seconda pelle’ dei nerazzurri. Una novità, questa, che forse non renderà particolarmente contenti i tifosi interisti, abituati sin da sempre alle strisce nerazzurre ma di natura verticale.