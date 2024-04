Incontro e sì al Napoli: Manna anticipa l’Inter

Il futuro DS dei ‘partenopei’ pronto a mettere la freccia sui nerazzurri, sul tavolo il nome di un bomber da oltre 20 gol a stagione

Sarà Giovanni Manna il primo rinforzo del Napoli in termini dirigenziali. Il dirigente 36enne originario di Vallo della Lucania, approdato alla Juventus nel luglio del 2019, ha già concordato l’interruzione del proprio rapporto collaborativo coi bianconeri, così da poter indossare le vesti del neo Direttore Sportivo della formazione ‘partenopea’ a partire già dalla prossima estate.

Manna, che in passato è stato ad un passo dal diventare un dirigente dell’Inter per volontà di Beppe Marotta (con l’affare poi sfumato), non ha perso tempo e si è subito messo al lavoro. Già durante la scorsa settimana, l’ormai ex responsabile della Primavera bianconera ha infatti incontrato l’entourage di un calciatore particolarmente apprezzato in tutta Europa. Il nome è quello di Jonathan David, centravanti di attuale proprietà del Lille destinato a separarsi dalla squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Paulo Fonseca – ex Roma – già in estate, complice naturalmente l’accordo in scadenza a giugno 2025 con la formazione francese. Un profilo, quello del classe ’00, attenzionato in realtà anche da Inter e Milan.

Napoli, incontro già avvenuto con l’entourage di David: Inter e Milan avvisate

Si è tenuto durante la scorsa settimana a Milano un summit tra il futuro DS del Napoli, Giovanni Manna, e l’entourage di Jonathan David, proprio per poter discutere della situazione del bomber canadese, che avrebbe già espresso totale gradimento verso un suo eventuale approdo in Serie A.

Non solo, l’altra indiscrezione è quella che il classe ’00 abbia già richiesto al Napoli un quinquennale da 3 milioni di euro netti più bonus. La palla passa quindi al Lille, da sempre bottega cara. Di 40-50 milioni la valutazione che ne fa la formazione francese del proprio numero 9, in scadenza tra poco più di un anno e con all’attivo 23 gol e 7 assist in stagione.

Dieci, invece, le reti realizzate nelle ultime nove gare dal forte centravanti canadese, che tanto piace anche a Inter e Milan, club che meno di due settimane fa hanno incontrato anche loro a Milano l’entourage dell’ex Gent. Resta ancora del tutto da decifrare il futuro di David, nome finito sul taccuino del Napoli proprio in virtù dell’ormai scontato addio di Victor Osimhen a fine stagione, attaccante a sua volta finito sotto la lente d’ingrandimento del Psg, complice naturalmente la partenza di Kylian Mbappe a parametro zero in estate, con quest’ultimo che viaggia sempre più spedito verso l’approdo a titolo gratuito al Real Madrid.