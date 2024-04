Inter-Investcorp: arriva l’annuncio ufficiale

Nerazzurri ancora alle prese con l’eventuale cambio di proprietà, nel frattempo arriva un’importante smentita direttamente da parte di uno dei rappresentanti della nota società bahreinita

La complicata situazione economica con cui Steven Zhang, e di conseguenza tutta l’Inter, è alle prese ormai da diversi anni ha fatto sì che diversi fondi riponessero nelle passate stagioni la propria attenzione sul club meneghino. Al pari di Goldman Sachs e altre proprietà, anche Investcorp figura tra quelle società che sono finite per essere accostate prima al Milan e poi agli stessi nerazzurri.

La nota società bahreinita, che lavora nel settore dell’immobiliare e delle infrastrutture, avrebbe infatti partorito per alcuni mesi l’idea di acquisire il totale controllo su almeno uno dei due massimi sodalizi milanesi, questo è quanto emerso negli ultimi anni. In realtà, però, le cose stanno in tutt’altra maniera. Da quel che risulta, Investcorp non ha mai voluto entrare a far parte della famiglia Inter, né tantomeno di quella rossonera. Ad annunciarlo è stato direttamente uno dei massimi rappresentanti dell’azienda.

Ben-Gacem (co-CEO Investcorp): “Mai voluto acquistare Inter o Milan”

“Inter e Milan sono due grandissimi club, sia chiaro, ma ogni tanto mi capita di grattarmi la testa nel momento in cui la stampa italiana accosta il nome di Investcorp a questi due marchi. È lì che mi dico ‘Davvero siamo interessati? Non me lo ricordavo’”.

Sono state queste le dichiarazioni rilasciate a margine del ‘Merger & Acquisition Summit’ – evento organizzato da ‘Il Sole 24 Ore’ – da Hazem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officer di Investcorp che ha così spento le voci riguardo un possibile interesse della stessa e nota società bahreinita nei confronti di Inter e Milan. “No, non vogliamo e non non abbiamo mai pensato negli ultimi due anni di acquistare una tra Inter e Milan” – spiega. “Parliamo di due club che possiedono ottimi azionisti, quali Steven Zhang e RedBird. Non è un investimento a cui puntiamo. Come Investcorp, abbiamo investito nel progetto di riqualificazione dell’aeroporto JFK a New York, questo è uno dei principali settori in cui lavoriamo” – ha concluso.