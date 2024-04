SAREBBE UNA PAZZIA: Cuadrado “ci proverà fino alla fine”

L’esterno colombiano, approdato all’Inter nella scorsa estate a parametro zero, è finalmente tornato a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Cosa filtra sul futuro dell’ex Juve

In pochi, se non praticamente nessuno, l’avrebbero detto, eppure Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare nella passata estate su Juan Cuadrado, esterno di destra che dopo otto anni e mezzo trascorsi in maglia Juventus ha deciso di approdare a Milano per sposare a titolo gratuito il progetto tecnico dell’Inter.

Soltanto 2 gli assist messi a referto dal laterale colombiano in maglia nerazzurra, complice naturalmente l‘infiammazione al tendine d’Achille rimediata a inizio ottobre. Un guaio, questo, che ha a lungo tenuto ai box il classe ’88 e che ha poi costretto quest’ultimo a sottoporsi ad intervento chirurgico nel finale di dicembre.

Trentatré, in totale, le gare a cui non ha potuto prendere parte in stagione l’attuale numero 7 dell’Inter, tornato a figurare nell’elenco dei convocati di Simone Inzaghi soltanto nella gara giocatasi la scorsa domenica sera al ‘Meazza’ contro il Cagliari.

Cuadrado, che vanta soli 9 gettoni in stagione (sette di questi racimolati in campionato), può finalmente dirsi recuperato. La speranza dell’ex Juve è infatti quella di poter tornare utile alla causa nerazzurra, provando quindi a dare il proprio contributo in questo finale di stagione, così da continuare a sperare in una sua riconferma, ad oggi alquanto complicata (per non dire impossibile).

Inter, Cuadrado verso l’addio in estate a parametro zero

Complice l’accordo in scadenza a giugno e le scarsissime garanzie offerte in stagione, Juan Cuadrado viaggia sempre più spedito verso l’addio in estate dall’Inter, club che così facendo finirà per dire addio al colombiano a titolo gratuito.

“In scadenza il prossimo 30 giugno, al giorno d’oggi non c’è ancora stata alcuna discussione tra l’agente di Cuadrado e i vertici di ‘Viale della Liberazione’ per il prolungamento di contratto del colombiano, con l’ex Juve che cercherà in queste ultime gare di dare il massimo e di essere utile alla causa nerazzurra. Difficile che Juan riesca a conquistarsi la riconferma, vista l’annata appena trascorsa, ma quantomeno il diretto interessato ci proverà fino alla fine”.

Questo è quanto riportato da ‘Tuttosport’, a conferma di quanto complicata sia l’eventuale conferma di Cuadrado in nerazzurro (e non potrebbe essere altrimenti visti gli innumerevoli guai fisici rimediati in stagione dall’attuale numero 7 dell’Inter). Quale, a questo punto, il possibile futuro del laterale 35enne? Difficile dirlo al momento, anche se a rifarsi avanti per il classe ’88 potrebbe essere qualche società militante quest’oggi nel campionato di Saudi Pro League.