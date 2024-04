Circolano rumors di ultimatum nerazzurro con una proposta di 4 milioni a stagione, lo stesso ingaggio di Dimarco, a fronte dei 2,5 attuali. Ci sembra altina per una riserva

La notizia di Interlive.it è di tredici giorni fa: Dumfries vuole lasciare l’Inter. In tal senso sono arrivate delle conferme, qualcuno è stato democristiano provando a tenere due piedi in una scarpa. Metti che poi rinnova? Ma il prolungamento nemmeno noi l’abbiamo escluso, semplicemente perché per l’olandese non si registrano forti interessi da parte delle big europee.

Nella fattispecie inglesi, dalla Premier League dove punta a trasferirsi l’ex Psv che nell’ultimo anno e mezzo ha perso il posto da titolare in favore di quel vecchietto – ma sempre preziosissimo – di Darmian. Dall’Inghilterra rilanciano sempre l’Aston Villa di Emery, vicino alla conquista di un posto nella prossima Champions, ma di concreto ad oggi non c’è nulla. E poi i ‘Villans’ non lo fanno impazzire. Sintetizzando: Dumfries vuole andarsene, ma alla fine potrebbe restare. Chiaramente con un prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2025.

Circolano rumors di ultimatum nerazzurro con una proposta di 4 milioni a stagione, lo stesso ingaggio di Dimarco, a fronte dei 2,5 attuali. Ci sembra altina per una riserva. Fossimo in lui firmeremmo subito, anche se il classe ’96 vuole una nuova esperienza anche per ritrovare una maglia da titolare. Per sua fortuna Buchanan non è (ancora?) esploso, con Inzaghi che gli ha dato le briciole sull’out sinistro, altrimenti Dumfries avrebbe rischiato di scivolare a terza scelta.

Tornando a bomba: la verità è che l’Inter prova a venderlo da almeno un anno e mezzo. Dopo il Mondiale in Qatar, nel quale il terzino ha fatto bene (perlomeno negli ottavi e nei quarti), Marotta e Ausilio credevano o forse speravano potesse arrivare una maxi offerta. A un certo punto fu messa in giro la voce di una richiesta da ben 60 milioni di euro. Ma sappiamo che pure a 40 avrebbero detto sì, mentre oggi il prezzo non supera i 20/25 milioni.

Inter, Wan Bissaka per il post Dumfries: ma c’è l’ostacolo ingaggio

Per l’eventuale sostituzione di Dumfries piace molto Wan Bissaka, laterale destro del Manchester United che, come il collega interista, ha solo un altro anno di contratto.

Il problema è che il suo ingaggio sfiora i 5,5 milioni di euro netti, senza decreto crescita parliamo di oltre 10 milioni lordi. Tanto per l’Inter, che comunque continua a rimanere sulle sue tracce. 22 presenze nella stagione in corso, Bissaka è rappresentato dalla stessa agenzia che segue Hakan Calhanoglu.