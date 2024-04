AUSILIO FACCI SOGNARE: da Barcellona a Manchester, il Ds in tour mercato

ll Ds dell’Inter è partito in missione a caccia appunto di potenziali opportunità di calciomercato

L’Inter è già al lavoro per la prossima stagione, quindi per il calciomercato estivo. Già piazzati due colpi, Zielinski e Taremi entrambi a zero, ora il focus dei dirigenti è sul difensore centrale e sull’attaccante. Ma il mercato è fatto anche di ‘occasioni’, come Valentini del Boca Juniors e come quelle, e ce ne sono tante, che propongono i top club europei.

A tal proposito, ‘Gazzetta.it’ rivela che il Ds nerazzurro Piero Ausilio è partito “in missione” a caccia appunto di potenziali opportunità. Martedì è stato a Barcellona per assistere alla partita tra i blaugrana e il Paris Saint-Germain, vittoriosi in rimonta per 3-1. Il tour Champions del direttore sportivo dell’Inter è proseguito ieri, con la tappa a Manchester dove ha assistito alla supersfida tra il City di Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti. Decisivo ai rigori quel Lunin propostogli in estate.

“Due grandi appuntamenti a margine dei quali il diesse ne ha approfittato per parlare con colleghi e agenti – sottolinea la ‘rosea’ – ma anche per chiarirsi le idee in ottica estiva, in attesa di capire le direttive della proprietà”.