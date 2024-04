Valentini messo fuori rosa: perché è sulla lista dell’Inter

In possesso di passaporto italiano, il classe 2001 argentino punta a lasciare il Boca Juniors nella prossima estate. In Italia piace anche ai nerazzurri

È rottura totale tra Nicolas Valentini e il Boca Juniors. Il difensore argentino è stato messo fuori rosa visto che al momento non intende rinnovare il contratto in scadenza a dicembre. Non a caso ieri era in tribuna alla ‘Bombonera’, dove è andata in scena la sfida tra gli ‘Xeneizes’ e il Godoy Cruz valevole per la Copa de la Liga. La squadra di Martinez ha vinto 1-0 grazie a una prodezza di Cavani.

Valentini è stato fischiato da una parte del pubblico ‘xeneizes’, che gli contesta il fatto di non aver trovato una intesa con il club per il prolungamento contrattuale. Il classe 2001 vuole trasferirsi in Europa, dove vanta diversi ammiratori. In Italia piace anche all’Inter, che in vista della prossima stagione valuta l’acquisto di un vice Bastoni. Nei piani della dirigenza di viale della Liberazione c’è un affare in stile Bisseck, ovvero l’inserimento in rosa di un profilo giovane e di prospettiva. E dai costi contenuti.

Inter, ‘occasione’ Valentini per la difesa

Valentini è in agenda, come anticipato da Interlive.it, però non è l’unico nome su cui ragionano Marotta e Ausilio, anche se il ventitreenne di Junin rappresenta una grossa occasione di mercato. Considerato che il suo contratto termina a fine dicembre 2024, il cartellino potrebbe essere comprato a condizioni economiche molto vantaggiose.

L’Inter potrebbe pure rimandare l’arrivo di Valentini al nuovo anno, ingaggiando il difensore (mancino come Bastoni) a parametro zero. In tal senso va convinto lo stesso argentino, in possesso di passaporto italiano e attenzionato da Mancini nell’ultimo periodo da Ct azzurro, che punta a lasciare il Boca già in estate.