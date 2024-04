IL DELIRIO DEL VIDEOGIOCO! Inzaghi Ct e sostituto dalla Germania

Il tecnico piacentino, sempre più vicino alla conquista del suo primo Scudetto con l’Inter, finirà per dire addio ai nerazzurri: c’è già la data

In casa nerazzurra è ufficialmente partito il countdown per la conquista della seconda stella, che potrebbe diventare realtà già in data lunedì 22 aprile, giorno in cui è in programma alle ore 20:45 al ‘Meazza’ Milan-Inter, match valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A.

Impressionante il rullino di marcia tenuto dal club meneghino, capace di realizzare 77 reti e di subirne soltanto 17 nel massimo torneo italiano. C’è poco da dire, già da diverse stagioni la formazione di Simone Inzaghi ha dato il via a un vero e proprio ciclo destinato a durare anche negli anni a venire. La sensazione, infatti, è quella che questa squadra possa riuscire a togliersi grandi soddisfazioni non soltanto in quest’annata, ma anche nel futuro a lungo termine. Ad avvalorare questa tesi la previsione fatta da Football Manager, videogioco sviluppato da Sports Interactive e pubblicato da SEGA a partire dal 2004.

Inter Campione d’Italia per 8 anni consecutivi: Inzaghi destinato all’addio nel 2026, al suo posto Marco Rose

Facendo riferimento al curioso test svolto da ‘Libero Quotidiano’ sulla piattaforma Football Manager, l’Inter – destinata ad alzare il suo 20esimo Scudetto al cielo al termine di questa stagione – vincerà altri 7 campionati, con Inzaghi che resterà alla guida tecnica del club fino al 2026, per poi succèdere a Luciano Spalletti in Nazionale.

A quel punto, a raccogliere l’eredità del tecnico piacentino sarà Marco Rose, attuale allenatore del Lipsia che darà continuità al ciclo vincente dell’Inter, tanto da portare per due volte la squadra nerazzurra in finale di Champions, per essere più precisi nel 2027 e nel 2034, col club meneghino costretto ad arrendersi sotto i colpi di Manchester City – come in realtà già accaduto a Istanbul nella passata stagione – e Barcellona.