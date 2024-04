Bufera prima del derby: “Tirate fuori le p***e!”

Si avvicina sempre più il giorno della cosiddetta stracittadina, con l’Inter che ha la possibilità di vincere il suo 20esimo Scudetto proprio dinanzi ai loro cugini rivali

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per Milan-Inter, attesissima sfida in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45 al ‘Meazza’. Ad affrontarsi saranno, per l’appunto, la prima e la seconda della classe, con la formazione di Stefano Pioli in questo momento distante di 14 punti dai cugini nerazzurri.

A 6 giornate dal termine del campionato, la squadra attualmente guidata da Simone Inzaghi ha dunque la possibilità di proclamarsi Campione d’Italia per la 20esima volta nella sua storia proprio dinanzi ai rossoneri, reduci dalla pesante eliminazione patita in Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi. A sorridere sono stati infatti i giallorossi, in grado di imporsi sul club meneghino per 0-1 nel match d’andata e successivamente per 2-1. Successo, questo, arrivato nella serata di ieri all’Olimpico’.

Nonostante l’inferiorità numerica per oltre 60′ di gioco, il club capitolino è stato non soltanto in grado di conservare il vantaggio, ma ha addirittura avuto la bravura e la capacità di presentarsi di tanto in tanto dalle parti della porta difesa da Mike Maignan. A nulla è servita la rete firmata da Matteo Gabbia nel finale, quel che rimane è infatti la pessima prestazione messa in mostra da Leao e compagni, accolti dai propri tifosi con una marea di fischi al termine del match.

“Tirate fuori le palle“. Questa la richiesta fatta trapelare dal tifo organizzato rossonero alla fine dei 90′ + 90′ regolamentari, complice naturalmente l’ennesima delusione rimediata in questa stagione, col Milan che per forza di cose non potrà più conquistare alcun trofeo in quest’annata. Un pesante ko, questo, che arriva con pochi giorni d’anticipo dal derby ‘della Madonnina’, partita che potrebbe mettere ancor più in crisi il ‘Diavolo’, lo sa bene il tecnico Stefano Pioli.

Pioli: “Derby? Se giochiamo come con la Roma siamo spacciati”

Al termine del doppio confronto andato in scena contro la Roma, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha avuto tempo e modo di soffermarsi direttamente dall’Olimpico’ sul momento che sta attraversando la propria squadra. Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall’allenatore emiliano:

“Dobbiamo cambiare tante cose in vista del derby, in primis dobbiamo alzare il livello della nostra prestazione in termini di qualità, intensità ed energia. Se giochiamo così anche contro l’Inter non abbiamo possibilità e penso che i ragazzi siano consapevoli di questo. Possiamo dimostrare di non essere questi, ma spetta a noi farlo”.