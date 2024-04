Niente affare a zero con l’Inter: “Trattativa avanzata col Napoli”

Un medianaccio top nel suo ruolo, seguito anche dall’Inter, c’è però chi dice che sia in trattativa avanzata con Napoli

Secondo la Repubblica e altri quotidiani sportivi, il Napoli di De Laurentiis sarebbe già pronto a organizzare un mercato da 200 milioni, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore. Il presidente vorrebbe Conte, ma l’allenatore salentino continua a nicchiare in attesa di altre offerte. Le alternative più calde sono Italiano e Gasperini.

Per la stampa spagnola, invece, il primo colpo del Napoli potrebbe essere a zero e riguardare un centrocampista che nei mesi scorsi era stato accostato anche all’Inter: più fonti hanno parlato di una trattativa ben avviata.

Un giocatore del genere potrebbe piacere anche ad Antonio Conte, anche se chi conosce bene l’ex Juve e Inter dice che i suoi obiettivi principali dovrebbero essere David, Sudakov e Lukaku. Diario As, intanto, spiega bene la situazione del centrocampista finito nel mirino del Napoli. Si tratta di Guido Rodriguez, mediano affidabilissimo del Betis Siviglia.

L’argentino, campione del mondo all’ultimo Mondiale disputato Qatar, non vuole rinnovare col Betis e sogna di poter accasarsi in un top-club. Si è parlato appunto di contatti col Napoli, la Juve e soprattutto con il Barcellona e l’Atletico Madrid.

La novità è che l’entourage di Guido Rodriguez, ovvero un procuratore dell’agenzia Interplayers, non ha escluso alcuna pista per il futuro del mediano. “Nessuna porta viene chiusa”, si legge sul quotidiano spagnolo Estadio Deportivo.

Niente rinnovo col Betis: il Napoli entra in trattativa con Rodriguez

Pare insomma che tra Rodriguez e il Napoli ci sarebbe già stata una trattativa per poter definire l’eventuale ingaggio. Il classe 1994, nato a Saenz Pena, è uno dei mediani più tosti nella Liga. Non partecipa molto in fase offensiva e segna raramente. Ma è un elemento tattico prezioso e un atleta formidabile in interdizione. Corre tanto e copre quasi tutto il campo per recuperare palloni.

L’argentino preferirebbe non lasciare la Spagna. Ecco perché tra le destinazioni più probabili ci sono Barcellona e Atletico Madrid. Il Betis intanto continua a provarci per trattenerlo. La dirigenza gli ha proposto un biennale con un piccolo aumento, che evidentemente non soddisfa l’argentino.

Gli agenti dell’argentino sono i fratelli Sabbag, procuratori esperti, che non hanno intenzione di chiudere ad alcun tipo di destinazione. L’importante è garantire al loro assistito uno stipendio alto e un ruolo da protagonista. Ecco perché il Napoli può ancora giocarsela in attesa di novità dalla Catalogna e da Madrid.

Il Barcellona è in agguato

Anche il Barcellona apprezza Guido Rodriguez soprattutto in quanto opzione economica per rinforzare il centrocampo in virtù della possibile cessione di Oriol Romeu. Per convincerlo ad accasarsi in maglia blaugrana dovrebbero bastare 3 milioni di ingaggio, più bonus alla firma.

Il mediano ha infatti rifiutato dal Betis un rinnovo a 2,5 milioni netti. Avendo trent’anni, verosimilmente, punta a firmare l’ultimo contratto ricco della carriera. Aspetta quindi il Barcellona, in primis. Poi potrebbe anche valutare un’offerta da parte dell’Atletico. Intanto non ha chiuso al Napoli, ma ciò non significa che metta i partenopei in cima alla sua lista di preferenze.

Qualora non ci dovesse essere intesa con le spagnole, magari per questioni di soldi o di assicurazioni tecniche, l’argentino sarebbe però davvero vicinissimo a vestirsi di azzurro. E per il Napoli sarebbe un ottimo colpo.

Il mastino argentino gioca come mediano davanti alla difesa. Un ruolo in cui il Napoli, al momento, è coperto. C’è anche da dire che raramente il Napoli prende questi parametri zero. Ecco perché Guido Rodriguez potrebbe essere una richiesta di un nuovo allenatore. Magari anche di Conte a cui piacciono i calciatori esperti.

Rodriguez, in questo senso, numericamente potrebbe sostituire Demme. Ma è mediano sopratutto da doble pivote. Uno che dà equilibrio, quantità e abilità negli intercetti, e che potrebbe essere un’alternativa a Lobotka, considerando il ruolo interpretabile nel 3-5-2 di Conte. Qualora arrivasse Gasperini, invece, si potrebbe anche ipotizzare un centrocampo a due mediani formato da Lobotka e appunto l’argentino.