Via Dumfries, sostituto a sorpresa: 20 milioni e si chiude

L’Inter non esclude un rinnovo in extremis di Dumfries, ma in caso di addio c’è un sostituto da 20 milioni

I dirigenti nerazzurri non possono contare sulla piena disponibilità del laterale olandese: Dumfries ha richiesto un ingaggio fuori parametro e difficilmente farà un passo indietro. Il rinnovo è ancora possibile, ma intanto Ausilio continua la sua ricerca di un sostituto di Denzel Dumfries a massimo 15-20 milioni.

L’ex PSV non ha ancora deciso cosa fare. Sta bene all’Inter ma sente di potersi esprimere meglio in Premier, dove sarebbe facile trovare un ingaggio più alto. Ecco perché quest’estate potrebbe fare davvero le valigie.

Da tempo i nerazzurri seguono Sugawara, classe 2000 dell’AZ. L’alternativa tante volte citata è WanBissika, in uscita dal Manchester United. Ma c’è anche un nome nuovo in caso di partenza di Dumfries: il problema è che potrebbe costare più di 20 milioni, cioè della spesa massima concepita dalla società.

Come riporta TMW, l’Inter starebbe da tempo seguendo Pubill dell’Almeria, club di Liga ormai già condannato alla retrocessione. Il classe 2003, nato a Terrassa, ha finora dimostrato ottime qualità nel ruolo di terzino destro. In 16 partite, ha anche segnato un goal e fornito un assist.

In Spagna lo considerano molto di più di una giovane promessa, dopo che ha fatto capire di saper interpretare nel modo migliore il ruolo già nella scorsa stagione con il Levante. La sua valutazione è però troppo alta. Costa tanto perché giovane e già abbastanza maturo tatticamente, quindi prezioso per l’Almeria, e poi perché è seguito da varie squadre spagnole (Betis, Siviglia, Mallorca).

20 milioni per il sostituto di Dumfries: richiesta troppo alta dalla Spagna

Fino a pochi mesi fa, costava molto meno: per 5 milioni l’Almeria lo avrebbe venduto. In questi ultimi mesi, il ragazzo sta trovando però maggiore spazio e si sta mettendo in mostra. Di conseguenza, nonostante lo spettro della retrocessione, la squadra spagnola ha intenzione di alzare il prezzo per trattenerlo. Ecco come si arriva ai 20 milioni.

Il laterale spagnolo, come molti suoi compagni di squadra, potrebbe chiedere la cessione. Il club, però, dovrà per forza trattenere qualcuno, dato che il progetto è quello di tornare subito nella massima serie. In questo senso, la dirigenza del club dell’Indalico punta a premiare i giovani più talentuosi, per creare una nuova squadra su cui rifondare il progetto tecnico.

All’Inter, però, non piace affatto l’idea di dover spendere tutto ciò che potenzialmente si può guadagnare dalla cessione di Dumfries per un laterale che non sembra neanche pronto per giocare a tutta fascia.

La seconda alternativa spagnola

Pubill è giovane ma ha anche esperienza e, potenzialmente, potrebbe anche essere trasformato in un braccetto di destra o in un mediano. Difensivamente, sa il fatto suo: sa piazzarsi bene per affrontare l’uno contro uno e sa recuperare palla. In fase offensiva si propone pochissimo, ed è dunque difficile giudicarlo.

Su di lui, sempre secondo TuttoMercatoWeb, ci sarebbe anche il Milan, che da anni segue con attenzione il mercato spagnolo. E sempre per rimanere nel contesto iberico, nerazzurri e rossoneri potrebbero anche scontrarsi per un altro laterale di talento: Arnau Martinez Lopez, anche lui un classe 2003.

Arnau Martinez gioca per il Girona, è un terzino destro adattabile a difensore centrale. Ha un contratto in scadenza nel 2025 e finora non ha voluto rinnovarlo, lasciando intendere di voler essere ceduto a giugno. Il Girona farà scattare presto un ultimatum. Tecnicamente Arnau sembra molto meglio di Pubill, e il costo dovrebbe essere simile. Ma il terzino del Girona punta a trasferirsi al Barcellona e quindi darà la priorità al club blaugrana.