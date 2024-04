Zhang è impaziente: lo ha fatto davvero

Il presidente nerazzurro, sempre più vicino alla conquista del suo secondo Scudetto con l’Inter, si è reso protagonista di un gesto che ha lasciato perplessi in molti. Ecco cos’è accaduto

La formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi è sempre più vicina alla conquista del suo 20esimo Scudetto, traguardo che potrebbe diventare realtà già in occasione del derby ‘della Madonnina’, naturalmente in caso di vittoria da parte della squadra vicecampione d’Europa in carica.

Qualsiasi componente della famiglia Inter, tifosi inclusi, non vede l’ora che questo obiettivo venga portato a termine, più che comprensibile del resto. Il club meneghino ha infatti ‘ammazzato’ il campionato in largo anticipo. A risultare fondamentali sono stati i 26 successi e i 5 pareggi collezionati sinora dai nerazzurri, andati ‘al tappeto’ in questa edizione di Serie A soltanto contro il Sassuolo.

La persona più entusiasta di tutte non può che essere Steven Zhang, al timone societario del club meneghino dall’ottobre del 2018 e ora vicino all’accordo con un fondo anglosassone per un nuovo rifinanziamento. Questa la notizia rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ negli scorsi giorni, vista e considerata la scadenza del prestito con Oaktree fissata in data 20 maggio.

Già 6 i trofei conquistati dall’Inter con Zhang alla guida del club, con l’imprenditore cinese che è dunque ad un passo dall’eguagliare Angelo Moratti, storico presidente della società di ‘Viale della Liberazione’ che vanta 7 titoli col medesimo sodalizio. Un traguardo in dirittura d’arrivo, questo, per cui il noto azionista asiatico si è già detto entusiasta al solo pensiero.

Zhang ha già aggiunto l’emoji della seconda stella sul proprio account Instagram

Nonostante la lontananza da Milano, col presidente nerazzurro rimasto impegnato in tutti questi mesi in Cina per risolvere alcune pratiche burocratiche personali, Steven Zhang e l’Inter sono rimasti continuamente a stretto contatto tra loro.

Il numero uno del club meneghino manca ormai al ‘Meazza’ da moltissimo tempo, ma nonostante ciò è proprio Steven Zhang la prima persona a dirsi entusiasta di questo importante traguardo a cui i nerazzurri sono sempre più vicini, quello della conquista della seconda stella. Non a caso, è stato proprio l’imprenditore cinese ad aver inserito sul proprio profilo Instagram – al fianco dei 6 trofei già collezionati con l’Inter – l’emoji della seconda stella, con tanto di clessidra lì accanto che sta ad indicare una sola ed unica cosa: il club meneghino è letteralmente ad un passo dalla conquista del suo 20esimo Scudetto e Steven Zhang già non vede l’ora, tanto da non temere neppure la scaramanzia.