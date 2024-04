A volte ritornano, Bellanova rimasto nei radar: il punto | ESCLUSIVO

L’Inter non ha perso di vista il suo ex calciatore, accasatosi in estate al Torino. Ecco cosa può accadere in futuro

Si è consumato soltanto nella passata estate il trasferimento di Raoul Bellanova al Torino, laterale di destra – che ha da poco ottenuto la sua prima convocazione in Nazionale maggiore – passato così dal Cagliari alla formazione piemontese per 8 milioni di euro.

Chiaro il segnale lanciato dalla squadra attualmente guidata da Ivan Juric, che non ha voluto far altro che puntare sul giovane classe ’00 blindando successivamente quest’ultimo fino al 2027. È ancora presto per parlare di rimpianto, certo è però che Bellanova – calciatore che l’Inter avrebbe potuto riscattare per 7 milioni di euro – è finito per raggiungere in pochissimi mesi una valutazione sui 25-30 milioni di euro.

Già 31 i gettoni racimolati in campionato dall’ex Atalanta, rimasto a osservare i propri compagni direttamente dalla tribuna in una sola circostanza in stagione perché squalificato per somma di ammonizioni. Bellanova sarebbe potuto restare ad Appiano in vesti di vice Dumfries, ma il club meneghino alla fine ha optato per l’idea di puntare a parametro zero su Juan Cuadrado, sempre più in forte età avanzata e alle prese con innumerevoli guai fisici in stagione. Alla fine, ad essersi impadronito della titolarità sulla corsia di destra è stato praticamente Matteo Darmian. Complice il possibile addio del laterale olandese in estate, ecco che la società di ‘Viale della Liberazione’ potrebbe anche tornare a pensare in maniera concreta all’attuale numero 19 ‘granata’.

Bellanova-Inter: i nerazzurri possono provare a chiudere in estate in caso d’addio a Dumfries

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, l’Inter non ha perso di vista Raoul Bellanova, autore di una grande stagione col Torino (caratterizzata da 1 gol e 6 assist).

Oggigiorno il club meneghino non starebbe ancora ragionando sul suo possibile ritorno in nerazzurro, anche perché a complicare le cose è la situazione legata a Denzel Dumfries, calciatore in scadenza a giugno 2025 che vorrebbe sì dire addio a Milano in estate, ma per cui non si è ancora fatto registrare alcun interesse concreto da parte di una qualsiasi società europea.

Diverso potrebbe essere invece in estate, con gli intermediari di Bellanova – da sempre in eccellenti rapporti con la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ – che potrebbe anche finire per intavolare nuove trattative col club meneghino, ammesso e concesso che si materializzi l’addio dell’ex Psv in estate (a meno che Urbano Cairo non venda ancor prima il proprio numero 19).

In quel caso, l’Inter potrebbe provare a imbastire un’operazione col Torino inserendo in quest’eventuale affare qualche contropartita tecnica, così da abbassare le pretese della formazione ‘granata’ per il classe ’00. Nerazzurri che nel frattempo continuano a osservare anche Alessandro Buongiorno, nome particolarmente apprezzato da Marotta e Ausilio.