Inter pazzesca: 40 partite. E in trasferta…

La formazione di Simone Inzaghi sta continuando a viaggiare a ritmi elevatissimi in campionato: a testimoniarlo tutta questa serie di dati

Sta macinando numeri impressionanti l’Inter in questa stagione, club che nelle prime 32 giornate di campionato ha fatto registrare 26 vittorie, 5 pareggi e una sola ed unica sconfitta, quella accusata nel finale di settembre in mura amiche contro il Sassuolo.

Ottantatré, in totale, i punti conquistati dai nerazzurri, in grado di realizzare la bellezza di 77 reti e di subirne soltanto 17. Un dato, questo, che premia la formazione di Simone Inzaghi come la miglior difesa nei top cinque campionati europei. Quattordici, invece, le lunghezze che separano il club di ‘Viale della Liberazione’ dal Milan, ora in seconda posizione a quota 69 (in attesa naturalmente del derby in programma lunedì sera alle ore 20:45 al ‘Meazza’).

C’è poco da dire, l’Inter è imbattuta da 26 gare di fila in Serie A e sta perciò dimostrando di essere, per distacco, la miglior squadra presente in Italia al giorno d’oggi. A testimoniarlo il fatto che Lautaro e compagni non abbiano ancora accusato una sola sconfitta esterna in questo campionato.

Inter ancora imbattuta in trasferta in A: 40 le gare in cui i nerazzurri sono andati in gol consecutivamente

La formazione di Simone Inzaghi, tecnico alla guida dell’Inter dall’estate del 2021, ha trovato la via del gol nelle ultime 40 gare disputate nel campionato di Serie A. Un record, questo, appartenente in precedenza a Massimiliano Allegri e Antonio Conte e ora condiviso con l’allenatore piacentino.

Non solo. A sorprendere è il fatto che il club meneghino abbia accusato due sole sconfitte in stagione nei 90′ regolamentari, una di queste contro il Sassuolo (accusata il 27 settembre scorso al ‘Meazza’). Inter che perciò non ha ancora rimediato alcuna sconfitta in mura amiche in questo campionato. Un dato, questo, appartenente anche a Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain e Barcellona.