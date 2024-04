La Juve può prendersi il potenziale erede di Dumfries

Il laterale olandese, in scadenza nel 2025, potrebbe lasciare Milano in estate. Marotta e Ausilio, a caccia dell’eventuale successore dell’ex Psv, devono fare attenzione anche ai bianconeri

Le strade di Denzel Dumfries e quella dell’Inter potrebbero finire per separarsi nella prossima estate e quindi a distanza di tre anni dal momento in cui il classe ’96 ha messo piede per la prima volta dalle parti di Appiano.

Complice l’accordo che lo lega al club meneghino sino a giugno 2025, l’attuale numero 2 nerazzurro può infatti finire per prendere tutt’altra direzione, col rischio di dire addio anche alla Serie A. Manchester United e Chelsea, in tal senso, i club che in passato avevano fatto più di un semplice pensierino per l’ex Psv, che all’epoca del Mondiale era riuscito a raggiungere una valutazione economica sui 50 milioni di euro. Discorso che al giorno d’oggi non regge più, visto e considerato che Dumfries ora vale soltanto l’esatta metà di quella cifra, anche e soprattutto a causa del contratto in scadenza tra poco più di un anno con l’Inter.

Al pari di Michael Kayode, è quello di Aaron Wan-Bissaka il nome posto in cima alla lista dei propri desideri da Marotta e Ausilio in caso d’addio a fine stagione a Dumfries. Un profilo, quello del classe ’97, per cui potrebbe provare a farsi avanti anche la Juventus in verità.

Capitolo Wan-Bissaka: anche la Juventus può provare a farsi avanti in estate

C’è il rischio che l’attuale Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, finisca per ricevere una nuova beffa sul mercato da parte della sua ex squadra.

La Juventus potrebbe infatti finire per pensare all’acquisto di Aaron Wan-Bissaka, laterale di destra di attuale proprietà del Manchester United legato a questi ultimi da un accordo valido sino a giugno 2025, ragion per cui l’attuale numero 29 dei ‘Red Devils’ potrebbe finire per dire addio alla formazione attualmente guidata da Erik ten Hag già nell’arco della prossima estate.

Del resto, l’acquisto di Timothy Weah – venuto a costare 19,3 milioni di euro (pagabili in due anni) ai bianconeri – non ha ancora convinto Massimiliano Allegri, tecnico che potrebbe finire per dire addio alla ‘Vecchia Signora’ tra soli pochi mesi e che in questa prima parte e mezzo di stagione ha sempre e comunque preferito schierare Andrea Cambiaso, o addirittura Weston McKennie, sulla corsia di destra. 22, in totale, i gettoni collezionati in questa regular season dal classe ’97, con all’attivo 3 assist.