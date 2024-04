Ma quale Inter, va da Simeone: pagano la clausola

I ‘Colchoneros’, dopo aver eliminato i nerazzurri dalla Champions, potrebbero finire per imporsi sul club meneghino anche sul mercato: è già partita la caccia al bomber

Ha lasciato grande amaro in bocca in casa Inter l’eliminazione patita il 13 marzo scorso in Champions League per mano dell’Atletico Madrid, con la formazione spagnola che è finita per avere la meglio sui nerazzurri soltanto nella lotteria finale dei calci di rigore.

A condannare la squadra di Simone Inzaghi all’eliminazione i penalty falliti da Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez, risultati poi decisivi per il passaggio dei ‘Colchoneros’ ai quarti di finale, fase in cui gli spagnoli sono finiti per arrendersi sotto i colpi del Borussia Dortmund. Fatto sta che ad aver avuto la meglio tra il club meneghino e la formazione di Diego Simeone è stata proprio quest’ultima, che potrebbe finire per imporsi sulla formazione vicecampione d’Europa in carica anche sul mercato.

L’Atletico è infatti a caccia di un nuovo bomber e, nell’elenco della dirigenza spagnola risulta esserci un centravanti che nei mesi scorsi è stato accostato anche all’Inter. Il nome è quello di Serhou Guirassy, profilo attenzionato in maniera concreta anche dal Milan.

L’Atletico Madrid piomba su Guirassy: 17,5 milioni e si chiude

Facendo riferimento a quanto riportato dal quotidiano ‘AS’, anche l’Atletico Madrid si è inserito prepotentemente nella corsa per Serhou Guirassy, centravanti che piace tantissimo al tecnico Diego Simeone.

Già 27 le reti confezionate in stagione dal classe ’96, in 25 presenze racimolate tra campionato e coppa (con l’ex Rennes che vanta perciò la media di 1 gol a partita). Per forza di cose, l’attaccante 28enne finirà per separarsi dalla formazione tedesca già in estate, approdando così in un’altra importante società europea. Ad aver mosso passi concreti per l’attuale numero 9 dello Stoccarda è stato proprio il Milan, anche se si è parlato di un timido interesse anche di marca interista, ma a chiudere può essere proprio l’Atletico Madrid, che potrebbe finire per pagare la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro che oggigiorno lega Guirassy alla formazione attualmente guidata dal tecnico Sebastian Hoeness.